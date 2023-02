Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeldzaam syndroom: Amerikaanse kankerpatiënt ontwikkelde ‘oncontroleerbaar’ Iers accent

Een Amerikaanse man ontwikkelde een „oncontroleerbaar Iers accent” na de diagnose prostaatkanker hoewel hij Ierland nooit had bezocht, aldus onderzoekers. Het bleek om een zeldzaam syndroom te gaan.

De man uit de Amerikaanse staat North Carolina, die in de 50 was, werd vermoedelijk getroffen door het ‘Foreign Accent Syndrome’ (FAS), meldt het British Medical Journal. Het zeldzame syndroom gaf de man, die geen directe familie uit Ierland had, een tongval dat tot zijn dood bleef bestaan, schrijft BBC.

Foreign Accent Syndrome

Maar de Amerikaanse man is niet de enige met dit syndroom. Wereldwijd zijn de afgelopen jaren verschillende soortgelijke gevallen geregistreerd. Dit geval werd gezamenlijk bestudeerd en gerapporteerd door Duke University in North Carolina en het Carolina Urologic Research Center in South Carolina.

„Voor zover wij weten is dit het eerste geval van FAS beschreven bij een patiënt met prostaatkanker en het derde beschreven geval bij een patiënt met een kwaadaardig gezwel”, aldus de auteurs van het rapport. Veel van de identificerende kenmerken van de man, waaronder zijn naam, werden niet bekend gemaakt in het rapport.

‘Oncontroleerbaar, aanwezig en hardnekkig’

Volgens het rapport woonde hij in zijn twintiger-jaren in Engeland en had hij vrienden en verre familieleden uit Ierland. Maar er wordt aan toegevoegd dat hij nooit eerder met een buitenlands accent als Iers had gesproken. „Zijn accent was oncontroleerbaar, altijd aanwezig en werd geleidelijk aan hardnekkig”, zeggen de onderzoekers in hun rapport. Zij voegen eraan toe dat het accent voor het eerst twintig maanden na zijn behandeling verscheen.

Zelfs toen zijn toestand verslechterde, bleef het accent aanwezig tot het overlijden van de man, maanden later. „Hij had geen neurologische onderzoeksafwijkingen of psychiatrische geschiedenis bij het begin van de symptomen”, aldus het rapport.

‘Als een vreemdeling in huis’

Andere mensen die aan FAS hebben geleden, hebben tegenover de BBC het verontrustende gevoel beschreven dat ze een „vreemdeling in huis” horen wanneer ze spreken. In 2006 bijvoorbeeld, kreeg de Britse Linda Walker een beroerte en ontdekte dat haar Geordie-accent was vervangen door een Jamaicaans klinkende stem.