Beer weet in maand tijd twee keer te ontsnappen uit verblijf Amerikaanse dierentuin

Een beer in een dierentuin in de Amerikaanse plaats Saint Louis is voor de tweede keer in korte tijd uit zijn verblijf ontsnapt. Afgelopen week wist de beer met de naam Ben voor de tweede keer in een maand los te breken.

Begin februari besloot Ben ook al eens een kijkje buiten zijn verblijf te nemen. Toen lukte het hem om het gaas van zijn buitenverblijf kapot te maken waardoor hij wist te ontsnappen. Hoewel de dierentuin na die eerste ontsnapping veel aanpassingen aan het verblijf maakte – zo werden er zware roestvrijstalen vrachtclips toegevoegd aan de hekken – lukte het Ben afgelopen donderdag aan het einde van de middag wéér om uit zijn verblijf te ontsnappen.

Beer werd snel weer gevangen

Maar echt lang kon de beer niet van zijn ommetje genieten. Snel nadat Ben de benen nam, werd het noodprotocol van de dierentuin in werking gesteld. Terwijl de gasten en het personeel naar veilige plekken werden gebracht, lukte het om het dier te vangen. De operatie duurde zo’n vijftig minuten, zo meldt CNN.

„Ben is met 4 jaar nog jong en avontuurlijk”, aldus de dierentuin. Er komt een onderzoek naar de ontsnapping en er zal opnieuw gekeken worden naar manieren om de beer voortaan veilig in zijn verblijf te kunnen houden.

Met uitsterven bedreigd

Ben is een andesbeer, een soort die in Nederland ook wel brilbeer wordt genoemd en in het wild met uitsterven bedreigd wordt. De berensoort leeft rond het Andesgebergte en is de enige inheemse beer in Zuid-Amerika. Dankzij zijn lange en sterke klauwen is de andesbeer een uitzonderlijk goede klimmer.

Afgelopen mei ontsnapten er ook twee beren uit hun verblijf in een dierentuin in Groot-Brittannië. Deze dieren kwamen er echter niet zo goed vanaf als Ben. Verzorgers besloten dat de situatie te onveilig was en schoten de beren, die Sneeuwwitje en Doornroosje heetten, dood.