Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Clashes in televisiedebat WNL op Zondag: ‘Rutte speelt niets klaar’

Het ging er vandaag hard aan toe tijdens het televisiedebat van WNL op Zondag. De aanvoerders van de Eerste Kamerlijsten botsten tijdens de speciale debateditie op televisie onder andere over het stikstofbeleid en asiel.

Lijsttrekkers voor de senaat van VVD, GroenLinks, CDA, PVV D66 en JA21 gingen met elkaar in discussie over thema’s van de aankomende verkiezingen. Vooral bij stellingen over asiel en stikstof waren de aanwezige politici fel.

Coalitiepartijen stemmen verschillend bij stelling over stikstof

Zo botsen coalitiepartijen VVD, D66 en CDA tijdens het televisiedebat over het stikstofbeleid. Op een stemming over het belang van het stikstofdoel voor 2030 stemden ze alle drie verschillend. De stelling ‘stikstofdoel 2030 negeren is stilstand creëren’ kwam van D66’er Paul van Meenen. Hij zei dat een ‘blokkeerbus’ van ‘uiterst rechts’, bestaande uit BBB, Forum voor Democratie, PVV en JA21 het stikstofbeleid straks in de Eerste Kamer kan tegenhouden, en waarschuwde daarvoor.

CDA-lijsttrekker Theo Bovens stemde tegen die stelling. Het jaartal is volgens hem ‘niet heilig’, zoals ook CDA-leider Wopke Hoekstra eerder al stelde. VVD’er Edith Schippers weigerde over de stelling te stemmen omdat die polariserend zou zijn. „Ik stem niet op een stelling die is bedoeld is om te polariseren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boeren zijn het grootste slachtoffer van uitstel van stikstofmaatregelen, zegt @Paul_van_Meenen. @ANanninga: "Het enige wat dit land op slot zet, is die achterlijke stikstofdoelstelling." #WNL #wnlopzondag pic.twitter.com/hXuz5zSIA0 — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) February 26, 2023

Verdeeldheid wekt verbazing tijdens televisiedebat

De verdeeldheid onder de coalitiepartijen wekte de verbazing van de aanwezige oppositie. „Wat is dit nou voor een coalitie?” vroeg Paul Rosenmöller (GroenLinks) zich af. „Eén coalitiepartij is voor, één partij is tegen en een derde partij weet het niet. „Mevrouw Schippers, u kunt in de Eerste Kamer niet zeggen: ik doe even niet mee met de stemmingen. Je bent voor of je bent tegen.”

En ook het thema asiel was tijdens het debat een heet hangijzer. Bij de stelling ‘de asieldwangwet moet van tafel’, die door Annabel Nanninga (JA21) werd ingebracht botste het flink. „Mark Rutte speelt niets klaar”, verweet Nanninga de minister-president. Ze kreeg bijval van Marjolijn Faber (PVV), die eveneens kritisch is op de volgens haar te grote asielinstroom.