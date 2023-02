Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Automobilist gebruikt ChatGPT om parkeerboete te verlagen: ‘AI gaf een geweldig antwoord’

Een parkeerboete krijgen is geen pretje. Deze automobilist heeft echter een wel hele innovatieve manier gevonden om zijn parkeerboete aan te vechten. Nadat hij door de afzet-zone van een Britse luchthaven was gereden, gebruikte hij de kunstmatige intelligentie van ChatGPT om onder zijn boete uit te komen.

Er helemaal onderuit komen was echter niet mogelijk, maar het bedrag van de boete werd wel aanzienlijk verlaagd. Van honderd pond naar een schamele vijftien pond.

‘Geen eerdere berichten ontvangen over parkeerboete’

Automobilisten die passagiers afzetten op de desbetreffende luchthaven Gatwick Airport moeten vijf pond betalen voor maximaal tien minuten. Voor elke minuut die ze daarna nog blijven staan moeten ze een pond extra betalen. Auto’s mogen tot een maximum van twintig minuten geparkeerd staan.

De automobilist in kwestie, Shaun Bosley, zette afgelopen november een collega af op de luchthaven en ontving enkele maanden later een ‘definitieve kennisgeving’ van honderd pond. Bosley stelt dat hij geen eerdere correspondentie had ontvangen.

‘AI gaf een geweldig antwoord’

Bosley, een verkoopadviseur bij een bedrijf dat video’s maakt voor autodealers met behulp van AI, wendde zich tot ChatGPT, dat menselijk lijkende gesprekken genereert. Het enige wat je hoeft te doen is een verzoek in te typen en het AI-systeem gaat onmiddelijk aan de slag.

„Uiteindelijk typte ik gewoon: ‘Schrijf een beroep op een aanmaning voor het rijden door de luchthaven van Gatwick. Ik heb een definitieve kennisgeving ontvangen, maar nooit een eerste kennisgeving van de boete’, en meteen kwam het terug met een geweldig antwoord.”

Beroepschrift geschreven door ChatGPT

ChatGPT hielp hem bij het opstellen van het beroepschrift, waarin werd verwezen naar de „onnodige stress en ontberingen” die de laatste aanmaning had veroorzaakt. Daarin werd NCP (Engelse parkeeraanbieder, red.) verzocht „informatie te verstrekken over de omstandigheden” waarom Bosley geen eerste aanmaning had ontvangen. „Ik ben van mening dat de incassoprocedure voorbarig is geweest en verzoek u de opgelegde boetes te heroverwegen”, klonk het beroepschrift.

Dit alles was met succes. Bosley zei dat de parkeeraanbieder „de volgende dag” antwoordde en de boete verlaagde tot vijftien pond, wat het oorspronkelijke bedrag was.