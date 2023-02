Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdachte schietpartij Zwijndrecht aangehouden na lange zoektocht, familie slachtoffer ‘hevig ontroerd’

De 49-jarige verdachte van de fatale schietpartij in een winkelcentrum in Zwijndrecht is vanmiddag aangehouden in de omgeving van de Ketelbrug in Schiedam, meldt de politie. Minh Nghia V. was sinds de schietpartij op 21 januari op de vlucht.

Bij het incident werd een 66-jarige vrouw doodgeschoten. Haar 38-jarige dochter, de ex-vriendin van de verdachte, raakte zwaargewond. Ze is buiten levensgevaar.

De familie van de in Zwijndrecht doodgeschoten vrouw zegt „hevig ontroerd” te zijn door het nieuws van de aanhouding van verdachte. „Na een heel emotionele week, waarin een van de dochters van onze vermoorde Michel een dringende oproep deed bij Opsporing Verzocht, hadden we dit weekeinde geen betere mededeling kunnen krijgen”, aldus de familie in een persverklaring.

Aangehouden na een tip

De verdachte kon na een tip worden aangehouden door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Bij zijn arrestatie zat hij alleen in een auto. Die is in beslag genomen voor onderzoek, meldt de politie.

Het Openbaar Ministerie loofde een beloning van 30.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. In de zoektocht naar V. werden verschillende auto’s gevonden die de verdachte waarschijnlijk gebruikt heeft op zijn vlucht. De politie vermoedde dat V. hulp kreeg om uit handen van de autoriteiten te blijven. Ook dacht de politie dat de man, met de bijnaam Lucky, zich nog altijd schuilhield in de regio Rotterdam.

Schietpartij Zwijndrecht

De dag na de schietpartij in Zwijndrecht publiceerde de politie een foto van de verdachte, die een bekende is van de politie. Ook werden op verschillende plekken invallen gedaan. Verder stond hij internationaal gesignaleerd en informeerde de politie overheidsinstanties. Dagen na de schietpartij werd een recentere foto van de verdachte verspreid, die meer zou lijken op hoe V. er nu uitziet.

Het OM laat weten dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over de eventuele uitbetaling van het tipgeld. „Dit moet nog goed worden uitgezocht”, zegt een woordvoerder. Bij het toekennen van tipgeld komen volgens hem „heel veel aspecten kijken”.