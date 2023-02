Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maakt magnesium je slaperig? Dit zegt onderzoek erover

Het mineraal magnesium is belangrijk voor een goede gezondheid. Niet alle magnesium is echter hetzelfde. In supplementen is het mineraal altijd gekoppeld aan een andere stof. Sommige van deze magnesiumverbindingen geven je daarom eerder energie, terwijl andere soorten je helpen ontspannen. Ontdek welke soorten magnesium je slaperig maken.

Magnesium is betrokken bij ontzettend veel processen in je lichaam, zowel activerende als rustgevende. Denk aan het samentrekken en het ontspannen van de spieren. We kunnen dan ook niet zonder magnesium en krijgen klachten als er een tekort optreedt.

Magnesium heeft tal van voordelen voor je gezondheid. In dit artikel focussen we op de vraag wat het mineraal voor je kan betekenen als het gaat om je nachtrust.

Dit is wat magnesium doet met je slaap

Magnesium heeft op verschillende manieren effect op je slaap. Zo stimuleert het mineraal bepaalde receptoren in je lichaam die je brein helpen om tot rust te komen en te kalmeren nadat je mentaal actief bent geweest. Stel dat je een drukke dag hebt gehad. In dat geval helpt het mineraal je om sneller in de rust- en herstelstand te komen. Je voelt je op een prettige manier moe en hebt zin om naar bed te gaan. Ook kun je je gemakkelijker overgeven aan de slaap.

Magnesium zorgt er eveneens voor dat de hoeveelheid stresshormonen in je lijf afnemen en dat je spieren ontspannen. Ook dat helpt om beter te slapen. Er is onderzoek waaruit blijkt dat mensen die naast zink en melatonine ook magnesium slikken, sneller in slaap vallen en zich de volgende dag beter uitgerust voelen.

Magnesium heeft niet alleen een positief effect op de duur van je slaap. Ook verbetert het mineraal de kwaliteit van je nachtrust. Zo zorgt het ervoor dat je meer tijd doorbrengt in de diepe slaap, waardoor je geestelijk beter uitrust. Het mineraal draagt daarnaast bij aan een regelmatig slaap-waakritme.

Hoe je magnesium optimaal inzet voor een gezond slaap-waakritme

Als je ziet op wat voor manieren magnesium effect heeft op je slaap, dan kun je ervoor kiezen om ’s avonds iets te nemen dat veel magnesium bevat. Denk aan enkele paranoten of een handje cashewnoten, pompoenpitten en amandelen. Cacao bevat eveneens veel magnesium, maar ook cafeïne. Dat laatste wil je juist niet binnenkrijgen vlak voor het slapengaan. Een kop warme chocolademelk is dus niet zo’n goed idee. Eet ook niet te veel voordat je je ogen dicht doet, want dat kan er juist voor zorgen dat je minder goed kunt slapen.

Je gezonde eetpatroon aanvullen

Naast magnesiumrijke voeding kan een supplement met het mineraal je helpen om te ontspannen en beter in slaap te komen. Let wel even op welke soort magnesium je kiest, want er zijn verschillende vormen met meer of minder effect en een net iets andere werking. Zo worden magnesiumoxide en -chloride slecht opgenomen door je lichaam, waardoor je er nauwelijks iets aan hebt. Hetzelfde geldt voor magnesiumhydroxide en magnesiumsulfaat. Magnesiummalaat kan ervoor zorgen dat je energie krijgt.

Dat is prettig voor overdag, maar minder handig als je wil slapen. Magnesiumcitraat heeft vooral een werking op de spieren, wat kan helpen om je spieren ’s avonds tot rust te brengen en te ontspannen. Magnesiumbisglycinaat kan de hersenen bereiken en daar zijn invloed uitoefenen. Ook het aminozuur glycine, waaraan het mineraal in deze verbinding gekoppeld is, helpt om beter in slaap te vallen en door te slapen. Een combinatie van de twee laatst genoemde magnesiumsoorten lijkt de beste keuze voor een optimale nachtrust.

Wanneer neem je magnesium het beste in?

Als het om je nachtrust gaat, neem je een magnesiumsupplement het beste één tot twee uur voor het slapengaan in. Dan heeft de magnesium de tijd om op je lichaam in te werken en zijn heilzame effect op je slaap uit te oefenen.

Als tekstschrijver verdiept Annemiek zich graag in alles wat met gezondheid te maken heeft. Zo heeft ze voor de informatie over magnesium in dit artikel gebruik gemaakt van het gezondheidsplatform Nutribites.nl. Zelf vult ze haar gezonde eetpatroon graag aan met goede supplementen voor een betere gezondheid en meer energie.