Weer een privacyboete voor Meta, het totaal is enorm

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft een boete gekregen van 390 miljoen euro. Het bedrijf van Mark Zuckerberg dwingt gebruikers op illegale wijze akkoord te gaan met het verwerken van data voor het tonen van persoonlijke advertenties.

Meta heeft nu drie maanden de tijd om ervoor te zorgen dat de verwerking van dergelijke informatie voldoet aan de EU-regels. Daar is het bedrijf veel aan gelegen. Het tonen van gepersonaliseerde advertenties is zo ongeveer de core business van Facebook en Instagram.

Privacy-activist krijgt Meta op de knieën

De zaak begon een aantal jaar geleden met een klacht van de Oostenrijkse privacy-activist Maximilian Schrems over Facebook Ireland, het Europese hoofdkantoor van het bedrijf. Schrems had bij de Ierse instantie voor databescherming geklaagd over het doorgeven van persoonsgegevens door Facebook Ireland aan het moederbedrijf in de VS.

Volgens hem zouden gebruikers de keuze moeten krijgen of het bedrijf van Mark Zuckerberg hun gegevens wel of niet mag gebruiken voor reclamedoeleinden. Nu wordt gevraagd om akkoord te gaan met alle voorwaarden. Volgens Meta is een globaal akkoord nodig om de diensten van het bedrijf te gebruiken. Daarom kunnen gebruikers niet kiezen of ze hun gegevens willen delen voor persoonlijke advertenties.

Aanvankelijk ging de Ierse datawaakhond akkoord met deze handelswijze van Meta. De Ierse toezichthouder kreeg echter tegenspraak van andere Europese toezichthouders. Tien Europese privacytoezichthouders vonden dat gepersonaliseerde advertenties helemaal geen onderdeel hoeven te zijn van de kernvoorwaarden van Facebook en Instagram. Dat werd uiteindelijk het eindoordeel.

Totaal boetebedrag schrikbarend hoog

Meta is het „zeer oneens” met de bevindingen van de Europese toezichthouders. Het bedrijf gaat in beroep. „Deze beslissingen voorkomen gerichte of gepersonaliseerde advertenties op ons platform niet”, benadrukte het bedrijf wel. „De besluiten hebben alleen betrekking op welke rechtsgrondslag Meta hanteert bij het aanbieden van bepaalde advertenties.”

Het is niet de eerste keer dat een sociaal netwerk van Mark Zuckerberg een flinke boete krijgt. Zo legde de Europese privacywaakhond in september Instagram nog een boete op van 405 miljoen euro. In november was er al sprake van een boete van 265 miljoen euro voor Meta. Het totaalbedrag aan boetes komt uit op een slordige 1,3 miljard euro. Volgens de Europese datawetten kunnen bedrijven worden onderzocht door de privacywaakhond van het land waar zij hun Europese hoofdkantoor hebben. In totaal heeft de Ierse datawaakhond nog elf onderzoeken lopen naar onderdelen van Meta.