Ga je vliegen? Vanaf 2023 betaal je daar fors meer belasting over

De vliegtaks, zoals de vliegbelasting ook wel wordt genoemd, werd vorig jaar ingevoerd. Dat leidde toen tot onvrede bij luchtvaartmaatschappijen, die destijds zwaar te lijden hadden onder de coronapandemie. Daardoor vonden toen maar weinig vliegreizen plaats. De belasting moet het minder aantrekkelijk maken om te vliegen.

In 2020 bleek uit een opiniepeiling van onderzoeksbureau I&O Research, dat was uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie, dat zeven op de tien Nederlanders (69 procent) voor de invoering van een progressieve vliegtaks is. Dat wil zeggen:Â hoe vaker je vliegt, hoe meer je per ticket betaalt. Daar is in dit geval geen sprake van. Hoe vaak je ook vliegt, over elk ticket betaal je vanaf 2023 28,58 euro.

Meer belasting op vliegreis was al afgesproken, maar valt hoger uit

Dat de vliegtaks zou worden verhoogd is overigens geen grote verrassing. Dat was al een van de afspraken in het regeerakkoord. Toen gingen de partijen nog uit van een bedrag van 24 euro. Maar nu is bepaald dat dat bedrag nog enkele euro’s hoger komt te liggen.

Waar gaat al dat extra geld naartoe? Dat moet gaan naar de verduurzaming van de luchtvaart. Ook gaat een deel van het geld naar het verminderen van de effecten voor de leefomgeving van vliegvelden. Veel bewoners rondom Schiphol klagen al langere tijd over de vele gezondheidseffecten.