Universiteiten hekelen studenten die chatbot hun essays laten schrijven: ‘Terug naar pen en papier’

ChatGPT, voor de een is het een walhalla, maar voor de ander een doorn in het oog. Dat laatste is het geval bij sommige universiteiten. Die nemen maatregelen tegen het gebruik van de chatbot onder studenten. ChatGPT geeft op ongeveer iedere vraag die je het computerprogramma stelt namelijk een (helder) antwoord, dus ook op examenvragen.

Chatbot ChatGPT wordt steeds populairder. Voor wie het programma niet kent: de revolutionaire online applicatie kan antwoord geven op vrijwel iedere vraag die je het stelt. Van reclameteksten schrijven tot hele filmscenario’s bedenken, je kan het zo gek niet bedenken of het creatieve programma doet het voor je. Sommige Nederlanders gebruiken het programma daarom al in hun dagelijkse werk, schreef NRC gisteren nog.

Studenten experimenteren met chatbot

En niet alleen in het werk, ook studenten experimenteren met de chatbot. Die blijkt namelijk hele goede antwoorden te kunnen geven op examenvragen en kan zelfs zonder problemen hele essays voor je maken. Die ’10’ op je rapport wordt zo een kat in ‘t bakkie. Of toch niet, want sommige universiteiten gaan vanwege de chatbot weer over op het ouderwetse pen en papier.

Zo schrijft de Engelse krant The Guardian dat Australische universiteiten inmiddels verschillende studenten heeft gepakt die de software gebruiken. „Dat dwingt ze om de manier waarop examens en andere toetsen worden afgenomen te veranderen”, aldus de krant. Die schrijft verder dat in het Amerikaanse New York de software al op alle openbare scholen is verboden.

Is gebruik van kunstmatige intelligentie wel écht plagiaat?

De vraag is natuurlijk: is het wel echt plagiaat? Dat betekent letterlijk het overnemen van andermans stukken of gedachten en deze gebruiken voor eigen werk. Maar de chatbot is geen echt persoon. Daardoor kan met de antwoorden van het programma ook antiplagiaatsoftware worden omzeild. Iemand anders heeft de tekst immers nog niet eerder op die manier gemaakt, dat doet de computer.

De kunstmatige intelligentie van chatbot ChatGPT gaat zelfs zover dat de antwoorden al beter zouden zijn dan die van studenten. Een Britse hoogleraar stelde een examenvraag aan de chatbot en het antwoord was volgens hem ‘coherent, begrijpelijk en bondig’. „Iets waar het bij studenten nog vaak aan schort”, zei deze academicus Paul Taylor erbij, die de noodklok luidt.

Extra regels voor gebruik chatbot

Het zet universiteiten over de hele wereld aan het denken: hoe om te gaan met deze nieuwe manier van bedrog? Voor sommige scholen over de wereld is de maat in ieder geval vol. Zo zijn ze de universiteiten in Australië zover dat ze strengere regels opstellen voor het gebruik van deze vorm van de kunstmatige intelligentie.

In Nederland zijn tot zover bekend nog geen verscherpte maatregelen genomen.

