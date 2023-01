Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Graven maar: schatkaart naar nazi-fortuin openbaar gemaakt

Het Nationaal Archief heeft vandaag duizenden archiefstukken openbaar gemaakt. In eerste instantie klink dat misschien niet zo spannend, maar niets is minder waar. Zo zit er een schatkaart tussen die naar een mogelijke nazi-fortuin in de buurt van het Gelderse Ommeren zou moeten leiden. Dus als je nog vakantie hebt, is dit je kans om te gaan graven.

Nu moet je niet opeens denken dat dit een eenvoudige klus is. Er is al verschillende keren tevergeefs naar gezocht. Zonder resultaat.

Meerdere mislukte pogingen naar nazi-fortuin

Dat er meerdere keren naar gezocht is, is niet gek. In de schat zitten namelijk kisten vol horloges, juwelen en sieraden die volgens het Nationaal Archief meerdere miljoenen waard zijn. Er werd eerder al een nazi-officier uit Duitsland naar Ommeren gehaald die een schets had waar de schat zou liggen. Zonder resultaat. Ook werd er met een metaaldetector gezocht, zo staat in de stukken te lezen.

De waardevolle buit zou in augustus 1944 bij een filiaal van de Rotterdamsche Bank in Arnhem door Duitse soldaten zijn geroofd. Nadat het gebouw door een voltreffer was geraakt, stopten zij de kostbaarheden in hun jassen. Kisten vol dure spullen zouden later zijn begraven.

‘Het prikkelt de fantasie’

Omroep Gelderland vroeg aan meerdere (amateur)historici en oorlogsdeskundigen naar de achtergronden over ‘de schat bij Ommeren’. Geen van hen sloeg aan op dit verhaal.

„Het prikkelt natuurlijk wel de fantasie”, zegt historicus Joost Rosendaal voor wie dit verhaal eveneens nieuw was. „Het komt bijna niet voor. Dat er zo’n specifieke kaart is, is bijzonder”, zegt de deskundige van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Rosendaal keek vol enthousiasme uit naar de openbaarmaking. „Er is nog veel onduidelijk en er zijn nog veel vragen.”

Er is een vraag die iedereen zich nu natuurlijk afvraagt. Ligt het nazi-fortuin er nou zeker weten? „Ommeren was een gebied waar nog strijd plaatsvond in die tijd. Het kan zijn dat de schat is begraven en dat hij twee dagen later weer weggehaald is. Ik zou het helemaal niet gek vinden als de schat verdwenen is”, stelt Rosendaal tegen Omroep Gelderland.