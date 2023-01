Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn ze: de 23 foodtrends van 2023 (van ube tot udonnoedels)

Wordt dit het jaar waarin we massaal aan de ube of udonnoedels gaan? Onze collega’s van het culinaire platform Culy voorspellen dat we ons in 2023 zullen wagen aan zelfgemaakte azijn, shichimi togarashi en Mexicaanse sotol. Dit is het overzicht van dé 23 (!) foodtrends van 2023!

Culy voelt het aan het water, spot het terwijl ze onderweg in zich onderweg in het culinaire landschap begeven en lezen er veel over. Zo stelde Culy een lijst samen met de te verwachten foodtrends van 2023.

23 foodtrends van 2023

1. Ube

Je vindt ‘m vaak al in je bubble tea, maar ube kleurt het komende jaar nog veel meer lekkernijen prachtig paars. Logisch, want deze paarse yam (niet te verwarren met zoete aardappel) maakt alles zo lekker fotogeniek én paars is niet geheel toevallig ook al een tijdje een van de trendkleuren in de mode.

De smaak van ube doet denken aan vanille, maar dan nootachtig. Van cheesecakes tot aan spreads, smoothies, ijs en pannenkoeken: maak je borst maar nat voor ube!

2. Shichimi togarashi

Shichimi togarashi is zeker niet nieuw (sterker nog: in 2018 vertelden we je al dat je ‘t eens geproefd moet hebben), maar we gaan het in het nieuwe jaar wel veel meer zien. Sowieso komt dit specerijenmengsel – dat ook wel omschreven kan worden als Japans zevenkruidenpoeder – veelvuldig voorbij op Tiktok en Pinterest. Ook een van de grote supermarkten in ons land biedt tegenwoordig een kant-en-klare noedelsoep aan met shichimi togarashi.

Zo’n busje van het rode poeder bevat meestal szechuanpeper, rode chilipeper, sesamzaad (witte én zwarte), gember, geroosterde sinaasappelschil, nori en hennepzaad. Die mix maakt het een heel veelzijdig inzetbaar ingrediënt, ook buiten de Aziatische keuken om (zie trend nummer 6 verderop maar eens).

3. Azijn wordt de nieuwe kombucha

Veel restaurants maken al een tijdje hun eigen kombucha, maar gaan ook steeds vaker hun eigen azijn presenteren. En dat gaan we – net als met kombucha – thuis ook doen. Zelf azijn maken is ontzettend simpel en je maakt er zo lekker de restjes wijn mee op. En dát is dan weer heel duurzaam en budget-proof.

4. Fancy alcoholvrij

Dat alcoholvrij here to stay is, wordt wel bewezen met de schappen met 0% biertjes in de supermarkt, de toename van alcoholvrije arrangementen in restaurants en zelfs met een heuse alcoholvrije slijterij.

Vernieuwing in deze stroming komt er nu in de vorm van chiquere alcoholvrije drankjes. Batu kombucha lanceerde bijvoorbeeld een feestelijke plopfles met een gouden kombucha voor de feestdagen en ook hippe (natuur)wijnwinkels bieden steeds meer bijzondere alcoholvrije flessen aan, die je met trots op tafel zet.

Onze laatste ontdekking is de Ambijus van het Noorse ‘Clearly Confused’: een alcoholvrije drank die ergens tussen een cider en een oranje wijn in zou moeten zitten. En die fles is natuurlijk hipperdepip. Zo zullen er nog velen volgen…

5. West-Afrikaans

In Londen en New York openden de afgelopen tijd diverse restaurants die zich richten op de keukens van West-Afrika (met name op de Nigeriaanse) en het loopt er storm. Zo is er Dept of Culture in Brooklyn en Chishuru in Londen (Culy tipte eerder ook al Ikoyi).

Ook Google Trends meldt dat het het zoekvolume op West-Afrikaanse gerechten – zoals Jollof rice en egusi soep – een opvallend stijgende lijn beleeft. Of dat ook gaat betekenen dat we meer West-Afrikaanse ingrediënten in de supermarkt gaan tegenkomen (gedroogde rivierkreeft bijvoorbeeld…), is nog even afwachten, maar help het ons hopen.

6. Natuurlijke cross-overs tussen Aziatische en westerse gerechten

Je kan het natuurlijke fusion noemen, maar dit is nou juist niet bedoeld als gimmick: steeds vaker komen we Aziatische ingrediënten op natuurlijke wijze tegen in Westerse gerechten. Een snufje five-spice of shichimi togarashi (zie nummer 2) door een Frans aandoend groentegerecht bijvoorbeeld. Ook het gebruik van sojasaus, dashi en vissaus in (Franse) sauzen is niet meer opvallend.

Andersom zien we het trouwens ook: zoals in Italiaanse pasta met nori of koekjes met gochujang-karamel. Want waarom zou je braaf binnen de landsgrenzen blijven als je ook je culinaire horizonten kunt verbreden?

7. Koji: de smakelijke schimmel

Koji is een schimmel die wordt gebruikt bij de fermentatie van onze geliefde sauzen en smaakmakers zoals sojasaus, miso en sake. Het wordt meestal gekweekt op rijst, maar ook op bonen en wie creatief is kan het zelfs op vlees of vis laten groeien. Klinkt niet echt lekker, maar dat dachten we misschien ook ooit van blauwschimmelkaas. Lees dus vooral verder.

Bij restaurant Noma (meesters in fermentatie) doen ze ontzettend veel met koji en dat inspireert Nederlandse chefs om er ook mee te experimenteren. Restaurants als Tres in Rotterdam maar ook Wils en Entrepot in Amsterdam doen dat al een tijdje.

Sowieso wordt er druk gefermenteerd in restaurantland – een smakelijke remedie tegen voedselverspilling – en de verwachting is dan ook dat we koji nog veel vaker gaan terugzien op menukaarten. En dan dus niet alleen als middel, maar ook als ingrediënt: in alles van koji rijst en koji cake tot aan gemarineerd vlees en een soort desserts met koji ‘chocolade’.

8. Yuzu wordt mainstream

De verwachting is dat yuzu de komende tijd onder de aandacht gaat komen van het grote publiek. In (fris)drankjes, ijs, snoep, desserts: de aromatische citrusvrucht gaat massaal omarmd worden.

9. Yaupon

Dikke kans dat je nog nooit van yaupon hebt gehoord, maar supermarktketen Whole Foods voorspelt dat deze Amerikaanse hulstsoort een van de nieuwe foodtrends gaat worden. Hij groeit vooral in Noord-Amerika en het wordt wel gezegd dat het de enige cafeïne bevattende plant is van het land. Yaupon wordt dan ook gebruikt om thee en andere drankjes mee te maken.

In de states zijn ze alvast op de trend gesprongen en verkopen ze yaupon matcha en andere theeblends met yaupon. Wij voorspellen dat dat ook gaat overwaaien naar deze kant van de oceaan.

10. Budget gerechten

We kunnen er niet omheen: het leven is aan alle kanten duurder geworden en ook de kosten voor onze dagelijkse boodschappen rijzen de pan uit. In 2023 gaat dus wat vaker de hand op de knip en zullen we dankbaar gebruik maken van budgetvriendelijke gerechten en recepten. Ook restaurants en hotspots zien zich genoodzaakt om met opties voor een klein budget te komen om klanten te blijven trekken.

11. De broodgang

Nee, niet enkel als voorafje of in een mandje op tafel gedurende de maaltijd: brood neemt een steeds belangrijkere rol in bij restaurants. Veel vaker wordt het dan ook als complete broodgang geserveerd. Dat zagen we in Nederland bijvoorbeeld al bij restaurants 101 Gowrie, Vanderveen en SAAM. Uiteraard vergezeld van iets lekkers om in te dippen.

🍞 Over het broodmandje Grappig weetje: in Nederland zijn we nog weleens geneigd om dat hele broodmandje al voorafgaand aan de maaltijd leeg te eten, maar het is eigenlijk de bedoeling om het brood bij de gerechten te gebruiken. Met de broodgang is daar in ieder geval geen enkele verwarring over.

12. Zeewier

Er werd al vaker voorspeld – of misschien eerder gehoopt – dat we met z’n allen massaal aan het wier zouden gaan. Immers: zeewier is gezond, erg goed voorradig en een smaakvol umamibommetje. Volgens trendwatchers moet het in 2023 dan echt gaan gebeuren. Op ons bord krijgen we verschillende zeewiersoorten waaronder kelp, maar ook de zeewiersnacks gaan steeds meer opduiken in recepten. Ook opvallend: Klepper & Klepper lanceerde onlangs nog een drop die is gezouten met zeewier.

Ook op de Culy-redactie zijn we al helemaal in de ban van bijvoorbeeld rijst met zeewierboter en pasta’s met een topping van nori. Restaurant Blue Bar 1 in Utrecht geeft alvast het goede voorbeeld wat betreft creatief zijn met zeewier.

13. Mexicaanse sotol

Op de redactie luiden we het weekend dikwijls in met de beentjes omhoog en een mezcalleke. Als je ook fan bent van dit – veelzijdige – broertje van tequila, houd dan in 2023 je ogen open voor Mexicaanse sotol.

Waar tequila en mezcal allebei worden gemaakt van agave (tequila van één soort, mezcal kent eindeloze variëteiten), is sotol afkomstig van de struik met de naam Dasylirion wheeleri (ook wel woestijnlepel genoemd). De teelt is duurzamer (anders dan bij tequila en mezcal hoeft niet de hele plant met wortels te worden uitgetrokken), en er zijn heel veel soorten – en dus smaken. Hippe bars in New York serveren het al en ook in Nederland is sotol te koop.

14. Nieuwe Italiaanse delicatessen

Iedereen weet heerlijke befaamde gerechten uit de Italiaanse keuken op te noemen; van de bekende pastagerechten als cacio e pepe tot aan melanzane alla parmigiana. Maar er komt steeds meer aandacht voor andere, in ons land minder bekende Italiaanse specialiteiten, bijvoorbeeld uit de Italiaanse eilandkeukens. Van Sfincione (de Siciliaanse nieuwjaarspizza) tot aan schiaccata’s (je eet ze sinds kort bij Zero Zero in Amsterdam) en van maritozzi (Romeinse puddingbroodjes) tot aan pinsa romana. Wij willen ze allemaal.

15. Sweet plus

De ‘Sweet Plus’-trend hebben we in 2022 al veelvuldig voorbij zien komen, maar hij is nog lang niet op z’n retour. Met Sweet Plus wordt bedoeld dat zoetigheid wordt uitgebalanceerd met iets om die zoetheid te temperen. Denk aan smaken als pittig, hartig of zelfs rokerig. Er is over het algemeen minder behoefte aan mierzoete creaties en de hoeveelheden suiker die we gebruiken worden op deze manier ook verminderd. Bovendien creëert dit smaakcombinaties die stukken interessanter zijn.

Mooie voorbeelden van deze trend zijn bijvoorbeeld de opkomst van de hot honey, maar ook in restaurants zijn desserts steeds vaker minder zoet en bevatten ze ook hartige elementen.

16. Croissantcreaties

In het februarinummer van Foodies Magazine kun je binnenkort onze column lezen over de croissanttrend, en die trend mag dus ook niet ontbreken bij de foodtrends van 2023. Moderne bakkerijen schieten als paddenstoelen uit de grond in ons land en dikwijls maken zij fantastische croissants én creatieve croissantcreaties.

Neem bijvoorbeeld Fort Negen in Amsterdam, waar je onder andere een kaascroissant ‘çajun cabbage MELT’ kunt bestellen. Wat dat allemaal betekent weten wij ook niet, maar reken maar dat we dit willen.

In New York ging afgelopen december een croissantcreatie viraal die The Suprême heet. Lafayette in New York bakt daarvoor een soort ronde croissant, gevuld met room en overgoten met glazuur. Wij zien de weegschaal alweer ontploffen, maar bij Lafayette staan de fans er al uren voor openingstijd voor in de rij.

17. Horchata

In Spaanse steden hebben ze geen haringkar of oliebollenkraam op de straathoeken staan, maar karretjes die verse horchata verkopen. Maar wist je dat het in Amerika ook al bij Starbucks op de menukaart staat? Daar bestel je gewoon een ‘Horchata Frappuccino’.

En daar niet alleen: horchata is in de VS inmiddels net zo populair als churros en niet alleen ketens bieden het aan, ook restaurants maken hun eigen versie. Het helpt natuurlijk dat het een vegan drankje is, dat dus perfect aansluit bij de vraag naar veganistische alternatieven. Zin in? Bij Oficina – sowieso een van de hipste hotspots van Amsterdam du moment – verkopen ze een huisgemaakte horchata.

18. Ketjap

We zeiden het al eerder: na sojasaus is ketjap nu aan de beurt als kandidaat voor ambachtelijke bereidingswijzen. Heel leuk: die nieuwe ketjapmakers die de saus op kleine schaal produceren, dikwijls naar familierecept. Zo krijg je tal van varianten die allemaal anders smaken. Ook recent gespot: sambal met ketjap (van Opa Co; de vader van sterrenchef Syrco Bakker).

19. Kaviaar & snacks

Het contrasteert enorm met de budgettrend (zie nummer 7), maar feit blijft dat we kaviaar op steeds meer plekken zien opduiken – vooral in combinatie met snacks. TikTokkers snacken inmiddels met Doritos (die met nacho cheese-smaak), crème fraîche en kaviaar (ieuw) alsof het niets is.

Ook in ons land wordt er kwistig gestrooid met de viseitjes: ButterBoysClub serveert bijvoorbeeld een frikandel speciaal met kaviaar en doet binnenkort een ‘Kibbeling & Kaviaar pop-up’ bij Sjefietshe al Paso. Bij Bar du Champagne weten ze dat viseitjes moeten zwemmen. Daar gaan ze bijvoorbeeld op de oeufs mayonnaise.

20. Sexy aardappels

Men neme de goede oude aardappel en men geve die een sexy jasje. Want het is de ultieme blijk van creativiteit als je zo’n bonkige pieper tot iets kunt verwerken waarvan iedereen gaat kwijlen achter zijn beeldscherm. Dat lukt een flink aantal mensen behoorlijk goed. Neem bijvoorbeeld het Insta-account van Rasmus Krarup Jensen: deze Deen lijkt het tot zijn missie te hebben gemaakt om het imago van de aardappel op te poetsen.

De befaamde 15-hour-potato is ook nog lang niet weg: die zien we nu ook in tal van uitvoeringen. Met steak tartaar en (daar hebben we ‘m weer) kaviaar erbovenop bijvoorbeeld. De verwachting is dan ook dat we nog veel meer puike piepers gaan zien, in verschillende vormen en creaties.

21. Borrelen met vis uit blik

In het laatste kwartaal van 2022 ging er een eerlijk gezegd briljante hashtag viral op TikTok: #tinnedfishdatenight. Die nemen we mee naar het nieuwe jaar, want het is de ideale budgettip.

Wat het inhoudt: je verzorgt een romantisch etentje (of gewoon een gezellig samenzijn met vrienden of familie) op de makkelijkste manier ever – namelijk door een paar blikjes vis uit blik open te trekken. Daar zet je dan nog wat schaaltjes met brood, toastjes en bijvoorbeeld olijven of andere borrelhappen omheen. Et voilà: het makkelijkste etentje ooit! TikTokker @alihooke begon er ooit mee.

Vis uit blik is sowieso al een tijdje helemaal on trend, en er zijn tal van mooie blikjes te koop die het hartstikke leuk doen op tafel.

22. Vegan wereldkeukens

Zowel kookboeken als nieuwe hotspots richten zich steeds vaker op het veganizen van een bepaalde wereldkeuken. Van vegan Indiaas tot aan vegan Mexicaans. Daarmee is vegan niet langer meer een klein deeltje van de opties, maar leidend. Op ons verlanglijstje staat bijvoorbeeld het boek ‘Mission Vegan’ van Danny Bowien.

Ook als je thuis een etentje geeft waarbij iemand vegan eet, raden we je trouwens aan om een heel veganistisch diner te koken (geloof ons: dat is veel makkelijker dan allerlei verschillende opties aanbieden) en hoe leuk is het dan om je op één bepaalde wereldkeuken te richten?

23. Udon noedels

Je hebt ramennoedels, sobanoedels en nog meer soorten, maar udonnoedels gaan er dit jaar met de aandacht vandoor. Het zijn de dikste noedels, gemaakt van tarwe, die het vooral heel lekker doen in soepen en sauzen.

Kakunosuke in Utrecht specialiseert zich in heerlijke gerechten met udon, net als Fou Fow Udon in Amsterdam. Maar ook op onverwachte plekken en in onverwachte gerechten kun je ze aantreffen: restaurant Old Boy in Brussel serveert momenteel bijvoorbeeld een heerlijke udon carbonara (zie ook weer trend nr. 6).