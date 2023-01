Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel geld geef je aan een collega die iets te vieren heeft? Etiquettespecialist geeft advies

Een nieuwe collega, een jarige collega, een collega die zoveel jaar in dienst is, een zwangere collega… ,de feestelijke gelegenheden op de werkvloer kunnen snel ophopen. En die verdienen natuurlijk allemaal een cadeau. Maar wat is eigenlijk een aanvaardbaar bedrag per persoon om samen neer te leggen voor je collega die iets te vieren heeft? En welke presentjes kun je beter vermijden?

Metro belde met een etiquettespecialist om hier antwoord op te krijgen. Want het blijft voor sommige mensen toch een dingetje. Anne-Marie van Leggelo is gespecialiseerd in etiquette en geeft antwoord op een paar scenario’s die zich op de werkvloer soms afspelen.

Wanneer geef je een persoonlijk cadeautje en wanneer iets standaards, zoals bloemen?

„Bloemen doen het bijna altijd goed. Iedereen is er blij mee. Wel moet je oppassen wat voor soort bloemen je geeft. Rode rozen sturen je juist als een romantische boodschap. Het kan vervelend overkomen als je merkt dat je baas net nog even snel langs het tankstation is gereden voor een bos bloemen. Bloemen kunnen juist ook een persoonlijk cadeau worden als je iemands favoriete soort bloemen geeft”, legt de etiquette-specialist uit. „De richtlijn in de zakenwereld is eigenlijk dat iemand die er langer werkt, echt een persoonlijk cadeau verdient. Het gaat erom dat je laat zien dat je aandacht aan iemand besteedt, dat er over nagedacht is. Dat is de intentie van een cadeau: je wil iemand blij maken.”

Wat zijn nog meer voorbeelden van goede standaard cadeaus?

„Standaard is eigenlijk alcohol”, zegt Van Leggelo. „Als je origineel wil zijn, geef dan een fles champagne, of iets anders met bubbels.” Ze vertelt dat chocolade een ander alternatief is als je het of safe speelt: „Als je het persoonlijk wil maken, doe er dan een kaartje bij. Het cadeau is op zich neutraal, daar is niets mis mee. Maar met een handgeschreven kaart maakt het zo’n cadeau toch speciaal.”

Welke cadeaus zijn not done?

„Naast de overduidelijke gevallen zoals bijvoorbeeld levende dieren, kun je ook met andere cadeaus de fout ingaan”, waarschuwt de expert. „Deodorant kan een verkeerde boodschap overbrengen. Maar ook een te goedkoop of een te duur presentje kan in het verkeerde keelgat schieten. Daarnaast is parfum vaak geen goede optie: dat té persoonlijk.” Ook moet je opletten op cultuurgebonden kwesties. „Aan Chinezen geef je bijvoorbeeld geen horloges en aan een islamiet geef je niks dat te maken heeft met varkens. Niet dat het vaak voorkomt, maar je moet er toch op blijven letten.”

Deodorant kan een verkeerde boodschap overbrengen.

Hoeveel geld geef je uit aan een cadeau?

Van Leggelo stelt allereerst voorop dat het om de intentie gaat, niet om het bedrag. „Het is heel verschillend. Bij sommige gelegenheden geef je meer uit. Iedereens budget is ook anders. 100 euro van een vaste werknemer is net zoveel waard als 10 euro van een stagiair. Je moet daarnaast goed nadenken over wat bij een gelegenheid past.”

Gemiddelde uitgaven per gelegenheid Volgens een deze week gepubliceerd onderzoek van Kadonation zijn er gemiddelde bedragen die wij uitgeven voor cadeaus voor collega’s. Natuurlijk verschilt dit enorm per bedrijf. De bedragen zijn niet per persoon, maar per team op de werkvloer of bedrijf: Kerstpakket: 45 euro

Verjaardag: 70 euro

Nieuwe baan: 92 euro

Pensioen: 140 euro

Ziekte of verlies: 22 euro

Geboorte of adoptie: 60 euro

Huwelijk: 77 euro 🎁

Wat doe je als iemand overduidelijk niet blij is met het cadeau?

„Dat is iets pijnlijks. Als je merkt dat iemand teleurgesteld of beledigd is, kun je het beste achteraf iemand aanspreken”, meent Van Leggelo. „Je kunt voorstellen om het te ruilen. Uiteindelijk wil je dat iemand er blij mee is. Je brengt toch vaak meer tijd door op de werkvloer dan thuis.”