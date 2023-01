Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kwakzalver als nieuwe hoofdredacteur: het rommelt bij wetenschapsblad Quest

Beschermt koud douchen tegen corona? Schimmelt rijst sneller als je er onaardig tegen praat? En is griep iets dat je hebt of iets waar je aan doet? Vreemde vragen die niet op wetenschappelijk bewijs gestoeld zijn. Toch is Lyn Kuyper, de recent aangetreden hoofdredacteur van wetenschaps­tijdschrift Quest, het naar verluidt met al deze stellingen eens.

Dat meldden onder andere De Volkskrant en Villamedia. Het rommelt bij het populaire blad en dat komt onder andere omdat de hoofdredacteur niet alleen op Instagram, maar volgens diverse oud-medewerkers ook op de werkvloer complottheorieën verspreidt.

‘Mindful wandelen’ met de hoofdredacteur van Quest

Voordat Kuyper aantrad als hoofdredacteur, ontdekten redacteuren van Quest haar inmiddels verwijderde Instagram-account. Onder de naam The Energy Feed plaatste de chef van het wetenschapsblad volop onwetenschappelijke theorieën. Moeilijk te rijmen met het leiden van een blad dat zich ‘het grootste populair-wetenschappelijke tijdschrift van Nederland’ noemt. Toch werden volgens Villamedia zorgen van de redactie door uitgever Hearst van tafel geveegd. Het Amsterdamse magazinebedrijf dat ook Quote en ELLE uitgeeft, nam Kuyper aan en verlengde onlangs haar contract.

🤐 Non-disclosure agreement Oud-medewerkers van Quest delen hun verhaal anoniem. Dat komt omdat ze een zogenoemde ‘non-disclosure agreement’ moesten tekenen bij hun vertrek. Daarin staat onder andere dat ze zich niet negatief mogen uitlaten over het tijdschrift of de uitgever. Doen ze dat wel, dan krijgen ze geen ontslagvergoeding. Die was naar verluidt ruim twee maandsalarissen.

De nieuwe hoofdredacteur zou haar „aparte manier van denken ongevraagd opdringen” aan medewerkers, waaronder „mindful wandelen” met mensen uit het team die daar absoluut niet op zaten te wachten. Ook zou ze het bestaan van corona ontkennen en hebben gezegd dat iemand die aan corona is overleden „sowieso ook iets anders onder de leden had”. Op haar Instagram-account noemde ze zichzelf lifestylecoach en promootte ze kwakzalverij zoals oil pulling.

‘Helemaal opgebrand’

Een freelancer die eerder met Kuyper bij een van haar eerdere werkgevers werkte, vertelt tegen Villamedia dat iedereen op de werkvloer „helemaal gek van haar werd”. De freelancer beschrijft Kuyper als iemand die vaak huilend bij de baas op kantoor zat. In een reorganisatie zijn vaste medewerkers van Quest ontslagen vanwege „tegenvallende financiële resultaten”, terwijl het contract van de hoofdredacteur wel verlengd is.

Op de redactie van het wetenschapsblad is de sfeer naar verluidt slecht. Villamedia omschrijft dat een aantal voormalig medewerkers opgebrand is door de maanden aan stress en spanning als gevolg van de benoeming van Kuyper. De hoofdredacteur heeft daar overigens haar eigen kijk op. Als iemand in het team griep had, dan zei ze volgens een voormalig collega: „Je hebt geen griep, maar je doet aan griep”. Kuyper insinueert daarmee dat mensen ervoor kiezen om ziek te zijn. Dat leek ze ook echt te geloven, tekent het vakblad op. Wanneer er iemand uitviel door een burnout zou ze hebben gezegd dat die collega „aan een burnout doet en dus voorlopig niet aanwezig is”.

Geknuffeld met een collega die positief is getest? Dat maakt niet uit. Ik kan geen corona krijgen, want ik heb vanmorgen koud gedoucht…

De aantijgingen gaan in het zeer lezenswaardige stuk van Villamedia maar door. Toen Kuyper erop werd gewezen dat ze had geknuffeld met een medewerker die positief was getest op het coronavirus, had ze een bijzonder antwoord. „Dat maakt niet uit. Ik kan geen corona krijgen, want ik heb vanmorgen koud gedoucht”, zou ze in het bijzijn van de wetenschaps­journalisten hebben gezegd.

Op de Instagram-pagina van Kuyper was onder andere een theorie te zien dat rijst minder snel bederft wanneer je er respectvol tegen praat. Daarnaast werden er verschillende complottheorieën uit een Telegram-groep in haar stories gedeeld. Screenshots zijn vereeuwigd door Geenstijl.

Hearst benadrukt diversiteit en inclusiviteit

De kwestie speelt al langer en hoewel de directie van Hearst niet bereikbaar was voor commentaar, lijkt het bedrijf achter de hoofdredacteur te staan. Marscha Krouwel, CEO van het bladenbedrijf, schreef in een aan Geenstijl gelekte e-mail voor medewerkers eerder het volgende: „Allereerst hanteren wij als Hearst een beleid van diversiteit en inclusiviteit. Dat betekent dat er, binnen de Hearst waarden, ruimte moet zijn voor een eigen visie en mening. Wat ons betreft vallen de door jullie genoemde voorbeelden van niet-wetenschappelijke uitingen door Lyn op haar social media account in deze categorie. Het respecteren en luisteren naar elkaars visie en mening zou kunnen leiden tot nieuwe wederzijdse inzichten die eenieder als medewerker van Hearst zouden kunnen verrijken.”

Interessant klinkende woorden die ook deels terug te vinden zijn op de pagina ‘veilige werkomgeving’ van Hearst. Maar of dat bij het zelfbenoemde grootste wetenschappelijke tijdschrift van Nederland past?