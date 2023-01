Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gekste creaties bij NK Lekkerste Pannenkoek: ‘Je kan in een pannenkoek al je creativiteit kwijt’

We hebben hier in Nederland opmerkelijke kampioenschappen. Zo kun je mee doen aan het NK knikkeren, tegelwippen en tegenwindfietsen. Maar daar blijft het niet bij. Er bestaat namelijk ook het Nederlands Kampioenschap Lekkerste Pannenkoek.

ie vond gisteren tijdens Horecava plaats in het RAI Theater in Amsterdam. Zeven finalisten streden om de titel ‘beste pannenkoekenbakker’ door de meest bijzondere baksels te maken.

Metro nam een kijkje en sprak met een van de finalisten en met jurylid Nick Toet, beter bekend van zijn YouTube-kanaal Eten met Nick.

NK Lekkerste Pannenkoek in volle gang

In het RAI Theater bruist het van de horecamensen. Iedereen is geïnteresseerd in eten, en daarom is er ook letterlijk overal waar je kijkt iets eetbaars. Maar als je de verleiding weet te weerstaan, dan ruik je ver weg de zoete geur van pannenkoeken in hal 11. Wanneer je die volgt, kom je aan bij het NK Lekkerste Pannenkoek. Een voor een krijgen de finalisten een kwartier om hun mooiste creatie te bakken. Vervolgens wordt de lekkernij voorgeschoteld aan de jury die beslist of de pannenkoek goed gelukt is. Of zoals Nick Toet zegt: „Een 2.0 pannenkoek.”

Een van de pannenkoekenbakkers, hij is tweede geworden, is Ewout Mampaey van De Pannekoe. Vlak nadat zijn maaltijd is geserveerd, babbelt hij met Metro over zijn ervaring. „Ik was er vanmorgen vroeg al. Dit is de eerste keer hier, dus ik wilde natuurlijk wel even zien hoe het er aan toe gaat.” Hij vertelt ook dat hij niet eens de pan heeft mogen uittesten, wat koks eigenlijk het liefst wel doen: „Je zag het bij de eerste kandidaat, een van zijn pannenkoeken was niet goed gaar. En dat is echt niet omdat hij geen pannenkoeken kan bakken”, meent Mampaey.

Pannenkoekensushi

Mampaey heeft pannenkoekensushi gemaakt. The best of both worlds, zou je zeggen. „Er zit geen vis in. Het is een zoete pannenkoek”, legt hij uit. „Het is de koude variant van de pannenkoek. Ik heb ze allemaal ingesmeerd met iets anders. De een met MonChou van aardbeien, de ander met gele room. Daar heb ik kleine sushistukjes van gesneden en die heb ik afgetopt met een andere saus en allerlei attributen.” Loopt het water je al in de mond?

„Ik vond het onwijs leuk om mee te doen, het maakt mij niet uit wat de jury zegt”, meent de kandidaat. „Ik ga er vanuit dat ze net zo enthousiast zijn als ik.” Hoewel het allemaal goed ging, was het voor hem stiekem toch wel pittig om voor de jury te staan. „Ik ging zelfs trillen. Maar ach, ik vind het sowieso heel tof.” Tenslotte geeft Mampaey ook het advies mee om zelf helemaal los te gaan als je een pannenkoek bakt: „Je kan al je creativiteit kwijt. Met een naturel pannenkoek kan je alles doen. Van mijn part flambeer je ‘m: the sky is the limit.”

Nick Toet geeft de goude tip

Jurylid Nick Toet heeft de hele dag niets gegeten ter voorbereiding op alle pannenkoeken die hij nu aan het proeven is. Wanneer Metro hem spreekt moet er nog eentje beoordeeld worden. „Ik ben opzoek naar die ‘wow’-smaak.” Wanneer Metro hem vraagt of hij dat al ervaren heeft, is Toet even stil. „Bij sommige wel. Maar ik ben nog niet helemaal achterover geslagen.” Een eerlijk jurylid is hij tenminste wel. „Ik heb het zeker wel echt super naar mijn zin vandaag.”

De goude tip om een perfecte pannenkoek te bakken is „om je tijd te nemen”, zegt Toet. „Veel mensen willen hem al heel snel omdraaien waardoor hij uit elkaar flikkert omdat hij nog niet klaar is. Je moet wachten totdat hij een beetje gebakken is. En je hoeft de pannenkoek niet zo mooi te flippen zoals ze hier doen. Gebruik desnoods een spatel.” Het laatste advies dat de YouTube-kok meegeeft is dat je het vuur niet te hoog moet zetten. „Gewoon lekker relaxed te werk gaan.”

Wie uiteinderijk de titel van lekkerste pannenkoek heeft gewonnen, dat is Rohini Atwaroe. Dat was de laatste kandidaat. Nick Toet heeft dus op de valreep tóch die wow-factor nog gevonden.