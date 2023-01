Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studenten krijgen verplichte lessen over seksueel wangedrag: ‘Tijd voor volgende stap’

Hoe herken je seksueel wangedrag? En hoe voorkom je het? Op de Universiteit Maastricht wordt het voor eerstejaarsstudenten vaste prik om daar goed over na te denken, meldt Trouw. Zij krijgen namelijk vanaf september verplichte ‘MeToo’-lessen over zaken als seksuele grenzen en seksueel wangedrag.

De universiteit organiseerde al eerder informele workshops en lezingen over het thema. Maar het is nu tijd voor een volgende stap, laat woordvoerder Koen Augustijn aan Trouw weten.

Vrouwelijke studenten ervaren veel seksueel wangedrag

„Het punt is aangebroken om het vrijblijvende er vanaf te halen en dit thema nog nadrukkelijker op de agenda te zetten”, aldus Augustijn. De keuze van de universiteit komt onder meer voort uit gesprekken tussen het college van bestuur en de studentengroep Feminists of Maastricht (FoM). De universiteit ontving een aantal maanden geleden felle kritiek vanuit FoM, omdat de universiteit een klacht over seksueel wangedrag niet goed zou hebben afgehandeld.

Daarnaast schrijft Trouw dat in 2021 bleek dat 46,9 procent van de studenten van de Universiteit Maastricht weleens seksueel geïntimideerd, aangerand of verkracht is sinds de inschrijving aan de universiteit.

Maar niet alleen vrouwelijke studenten in Maastricht ervaren seksueel wangedrag. Zo kwam de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. deze zomer nog in opspraak na verschillende seksistische uitspraken. Ze maakten vrouwen uit voor hoer en omschreven hen als „sperma-emmers”. Ook zeiden ze dat „de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin steken.” De uitspraken zorgden voor veel woede in het land.

Universiteit wil studenten wijzer maken

Hoe de lessen over seksueel wangedrag eruit gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk. De universiteit moet nog besluiten of de lessen een plek krijgen in het onderwijscurriculum of dat het bijvoorbeeld onderdeel wordt van de introductieweken.

Ook schrijft Trouw dat de inhoud van de lessen nog bepaald moet worden. Die details worden de komende maanden verder uitgewerkt. „Hoewel seksuele voorlichting niet onze primaire taak is, willen we onze studenten ook op dit terrein wat wijzer maken. Dat is extra belangrijk omdat onze studenten vanuit de hele wereld komen en zij niet allemaal dezelfde bagage hebben. Hoe ga je met elkaar om? En waar kun je terecht bij incidenten? We doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.”