Opvoedvraag: ‘De traktaties bij mijn zoon in de klas zijn exorbitant, moet ik daaraan meedoen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Reza: „De traktaties bij mijn zoon in de klas zijn exorbitant, moet ik daaraan meedoen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hi Lisa,

Mijn zoontje zit momenteel in groep vier van de basisschool. Het is denk ik een hele normale doorsnee school, maar om de een of andere reden zijn de traktaties exorbitant. Tenminste, in mijn ogen. Vroeger vond ik een dropveter met Nibbits al heel fancy, maar blijkbaar is dat tegenwoordig niet meer genoeg.

Niet alleen knutselen moeders de mooiste creaties met groenten en fruit, er wordt ook vrijwel altijd iets van speelgoed bij gegeven. Zelf vind ik dat enorm overdreven. Het is een klas van bijna dertig kinderen, op deze manier kost een traktatie me al snel 100 euro. Kan ik mijn zoon (die binnenkort jarig is) gewoon een zakje chips laten trakteren? Of moet ik meedoen met deze hype?

– Groetjes,

Reza”

Het antwoord

„Hai Reza,

Mijn zoon zit in groep acht en mijn dochter in groep zes, dus ik heb al aardig wat jaartjes van traktaties maken erop zitten. Wat jij beschrijft herken ik dan ook zeker. Sommige traktaties zijn misschien een tikkeltje buitensporig, maar ik moet direct toegeven dat ik me daar zelf ook een aantal keren schuldig aan heb gemaakt. Tot gepersonaliseerde etuitjes aan toe.

Hoe dan ook, ik denk dat de verjaardag van je zoontje om hem moet draaien. Wat vindt hij leuk om te trakteren? Wil hij meer dan alleen een zakje chips uitdelen? Dan zijn er ook genoeg traktaties te bedenken die niet veel werk zijn, niet veel kosten, maar er wel heel erg leuk uitzien. Misschien kun je wat voorbeelden verzamelen en je zoontje laten kiezen.

En misschien vindt je zoontje het wél prima om een zakje chips te trakteren, dan zou ik me zeker niet laten opjutten door andere ouders die met de meest bizarre traktaties aan komen zetten.

In dit artikel vind je vijf hele leuke én makkelijke traktaties voor stoere jongens, dus wellicht zit daar iets voor je bij. En trouwens, ik vind dat er niets mis is met een dropveter met Nibbits. Een ware klassieker!

Succes en voor je zoontje: veel plezier met trakteren!”

