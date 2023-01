Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Baby van maar liefst 7,3 (!) kilo geboren in Brazilië

In Brazilië is een baby van maar liefst 7,3 kilo geboren. Het jongetje kwam via een keizersnede ter wereld. Voorlopig moet hij nog in een couveuse blijven, maar naar omstandigheden gaat het volgens de artsen goed met hem.

De reusachtige baby kwam vorige week ter wereld in de Braziliaanse stad Parintins. Moeder Cleidiane Santos dos Santos (27) ging naar het ziekenhuis voor een controle, maar dokters oordeelden dat er niet langer gewacht kon worden met de bevalling. Hoewel de moeder al in de veertigste week van haar zwangerschap zat, kon ze het niet helemaal tot het einde uitzitten. Haar baby was volgens de artsen al té zwaar geworden.

Moeder verrast door grootte van pasgeboren zoon

Ook de moeder, die al vijf kinderen heeft, was verrast door het gewicht van de pasgeboren Angerson. „Ik dacht dat de baby vier kilo zou zijn, maar het bleek ruim zeven kilo. Ik wil het team van Hospital Padre Colombo bedanken, dat ze me kracht hebben gegeven en me heel goed hebben behandeld sinds ik hier aankwam. Als zij er niet waren geweest, weet ik niet wat er gebeurd zou zijn. Dus ik bedank iedereen. Haar baby gezond en wel zien noemt de onbeschrijfelijk en ook de artsen spreken van een ‘gezonde pasgeborene’.

Angerson komt met zijn gewicht in de buurt van het Braziliaanse record. In 2005 werd Ademilton dos Santos geboren. Hij tikte toen de 7,6 kilo aan. Artsen schreven het gewicht van de baby toe aan het feit dat zijn moeder diabetes had. Het wereldrecord staat nog steeds op de naam van een Italiaanse baby, die in 1955 het levenslicht zag. Moeder Carmelina Fedele beviel toen van een jongen die maar liefst 10,2 kilo woog.

Het record voor de kleinste baby ter wereld staat vermoedelijk op de naam van Saybie, die in 2019 in de Amerikaanse staat Californië werd geboren. Het kindje werd al na 24 weken geboren en woog slechts 244 gram.

Ziekenhuis start inzamelingsactie

Het ziekenhuis in Brazilië is een inzamelingsactie gestart om Angerson te kunnen voorzien van passende kleding. Hij is niet alleen erg zwaar, maar ook heel groot voor zijn leeftijd. Met zijn lengte van 59 centimeter past hij kleren voor pasgeboren baby’s niet.