Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed nieuws voor je portemonnee: 2023 wordt financieel gezien minder zwaar

Dit jaar wordt financieel gezien minder zwaar dan 2022. Dat voorspelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Volgens het instituut neemt de koopkracht van sommige huishoudens toe met 8 procent.

Nibud gaat in zijn berekeningen uit van een inflatie van 3,5 procent en met die inflatie gaan huishoudens erop vooruit, zo heeft het instituut berekend. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en het inkomen gaan huishoudens er tussen de 0,5 en 8,1 procent op vooruit.

Minder belasting en loonsverhogingen

Die koopkrachtverbetering komt onder meer doordat werkenden meer salaris overhouden als gevolg van een hogere arbeidskorting. Daardoor betalen zij minder belasting. Daarnaast ontvangen veel mensen een loonsverhoging vanuit een nieuwe cao, aldus Nibud.

En ook de financiële situatie van niet-werkenden gaat er naar verwachting op vooruit. Dat komt doordat uitkeringen, bijstand en zorgtoeslag dit jaar hoger zijn. „Al deze maatregelen zorgen voor wat financiële ademruimte die de meesten hard nodig hebben, want in 2022 heeft iedereen flink moeten inleveren”, aldus budgetadviseur.

Nibud wil meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden

Hoewel de berekeningen overwegend positief zijn blijft er ook veel onzekerheid bestaan, waarschuwt Nibud. De prijzen in de supermarkt blijven hoog en ook de hoge energierekening speelt mee. Volgens budgetadviseur is het dan ook belangrijke om persoonlijke omstandigheden en uitgaven een grotere rol te laten spelen bij het maken van beleid. „Weinig huishoudens zullen nog meer prijsstijgingen kunnen verdragen.”

„Als we iets van de energiecrisis hebben geleerd is het dat mensen in een energieonzuinige woning of grote gezinnen noodgedwongen hogere energie-uitgaven hebben dan anderen. Daardoor kunnen zij meer moeite hebben met rondkomen dan anderen met hetzelfde inkomen”, concludeert Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Als het aan hem ligt, moeten mensen dan ook meer zekerheid krijgen. „Belangrijke basis- en nutsvoorzieningen moeten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven, nu en in de toekomst”, stelt hij.