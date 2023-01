Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie deelt naam en foto verdachte schietpartij Zwijndrecht, man is vuurwapengevaarlijk

De politie verdenkt een 49-jarige man van het doodschieten van een moeder en haar dochter gistermiddag bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. In een opsporingsbericht deelt de politie zijn naam, signalement en foto.

De politie stelt dat Minh Nghia Vuong, zoals de man heet, vuurwapengevaarlijk is. Vuong is 1,70 meter lang, met een normaal postuur en kort zwart haar. Hij heeft een licht getinte huid. Tijdens de schietpartij droeg hij een donkere parka-jas. Volgens de politie luistert hij ook naar zijn bijnaam Lucky. Wie hem ziet, wordt gevraagd hem niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen.

38-jarige slachtoffer was ex

Vuong wordt ervan verdacht dat hij gistermiddag een 38-jarige vrouw en haar 66-jarige moeder neerschoot. De moeder kwam hierbij om het leven. De dochter raakte zwaargewond. Volgens de politie was de 38-jarige vrouw de ex-partner van Vuong.

De schietpartij vond rond 14.00 uur plaats op de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Op het moment van de schietpartij was het erg druk in het winkelcentrum. Meerdere mensen waren volgens een woordvoerder van de politie getuige van het drama.



De schutter sloeg op de vlucht en ging er met de auto vandoor. De politie zocht met meerdere eenheden naar de man, onder meer op uitvalswegen rond het winkelcentrum in Zwijndrecht. Ook alle plekken waar Vuong zou kunnen verblijven of waar hij een connectie mee heeft zijn nagelopen. Verder wordt er nog steeds gezocht naar meer informatie die kan leiden tot een aanhouding.

Op de parkeerplaats van het winkelcentrum is door de Forensische Opsporing onderzoek gedaan. Ook zijn alle camerabeelden van de winkels verzameld. De parkeerplaats was gisteren nog de hele middag afgesloten.

Inwoners Zwijndrecht geschrokken

De burgemeester van Zwijndrecht, Hein van der Loo, zei tegen persbureau ANP dat inwoners van de plaats ‘ongelooflijk geschrokken’ zijn door de schietpartij. „Mijn gedachten zijn allereerst bij de slachtoffers en hun familie.”