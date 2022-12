Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je slaperig wordt in het ov (plus tips om energieker te reizen)

Na een lange dag werk, school of het bezoeken van een vriend zit je in het openbaar vervoer terug naar huis. Je wordt langzaam een beetje slaperig, ondanks je jezelf had voorgenomen om nou echt verder te lezen in het boek dat je speciaal voor de reis had meegenomen. Herken je dit scenario? Dan ben je niet alleen. Metro zocht uit hoe het komt dat veel mensen moe worden in het ov.

Daarvoor spraken we met slaapdeskundige Stephanie Molenaar. Ze heeft elf slaapgerelateerde boeken op haar naam staan.

Moe in het ov? Hier komt het door

„Om slaperig te worden, heb je verschillende dingen nodig”, begint de slaapexpert. „Een warme temperatuur, weinig prikkels en weinig licht tellen zeker mee. Ook is er in de trein vaak weinig zuurstof aanwezig, wat er voor zorgt dat je moe wordt.” Verder vertelt ze dat het deze tijd van het jaar extra verleidelijk is om in slaap te vallen. „Dat verbaast niemand, denk ik.”

Ook legt Molenaar uit dat het te maken heeft met wanneer je reist: „Als je ’s ochtends in de trein of bus zit, ben je nog niet helemaal wakker en aan het einde van de dag ben je meestal toch al moe.” Daarnaast is er nog een ander belangrijke reden waarom we moe worden in het ov (of tijdens een ander soort reis). „Je wordt ook een beetje in slaap gewiegd. Dat helpt ook bij het indutten. Slapen heeft saaiheid nodig, en daarom werkt dat wiegen zo goed. Het is een beweging die zich steeds herhaalt.” De wetenschap erachter is dat wanneer je weinig beweegt, je hart weinig te doen heeft. En als je hartslag laag is, voel je je vermoeider.

Hoe voorkom je het?

Als je slaaptekort hebt, ben je veel vatbaarder voor moeheid en dus ook in het openbaar vervoer. Molenaar legt uit hoe je dat slaperige gevoel kan tegen gaan: „Als jij jezelf blootstelt aan licht, bijvoorbeeld een beeldscherm, maak je jezelf alerter. Het zelfde geldt voor kou. Ga je de trein in? Doe dan even lekker je jas uit. Van warmte word je duf.” Ze geeft nog een laatste tip: „Het werkt om tegen iemand te praten. Dan trek jezelf uit de slaapmodus. Dus sta op en loop naar iemand toe voor een gesprek. Zo val je niet meer in slaap.”

Vlak voor de coronacrisis had NS nog een leuk initiatief bedacht zodat mensen met een geruster hart konden slapen in de trein. Dat is niet doorgegaan vanwege de pandemie, maar wie weet volgt er een vergelijkbaar idee.