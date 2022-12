Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Sleepers vallen over veelvuldig schelden met ‘kanker’

De eerste aflevering van de nieuwste Videoland-serie Sleepers verscheen gisteravond op televisie. Hoewel kijkers verdeeld zijn over de politieserie, merken zij één ding bijna allemaal op. Er wordt heel veel gescholden en dan is het met name het woord ‘kanker’ dat kijkers tegen de borst stuit.

De serie Sleepers werd groots aangekondigd en schepte hoge verwachtingen. Eerder vertelde het brein en hoofdrolspeler van de serie, Robert de Hoog, over zijn nieuwste werk tegen Metro. En ook mede-speler Teun Kuilboer schoof bij dat interview aan.

Nieuwe politieserie Sleepers

Sleepers gaat over de corrupte agent Martin Oudkerk (Robert de Hoog zelf), die manoeuvreert tussen de onderwereld van Utrecht en de bovenwereld van de recherche. Zijn surrogaatvader (Hans Kesting) behoort tot de zogenoemde ‘oude penoze’ en stuurde begin deze eeuw mensen naar de politieschool om te infiltreren. Martin is er één van. In de serie worstelt Martin met zijn vrienden en contacten uit de onderwereld en het masker dat hij ophoudt voor dierbaren en collega’s.

Hoewel de serie, die vergeleken werd met Nederlandse topseries als Mocro Maffia en Undercover, veelbelovend is, bleef het kijkerspubliek gisteravond wat tam. Zo’n 341.000 kijkers bekeken de eerste aflevering op televisie. Wel was de televisie-uitzending een ‘warmmakertje’ voor de hele serie op Videoland, waar ongetwijfeld meer mensen naar zullen kijken.

Sleepers-kijkers storen zich aan gescheld met ‘kanker’

Maar onder de kijkers klonk ook tumult. En dan met name over de woordkeuze in de politieserie. Want in Sleepers wordt veelvuldig gescholden met het woord ‘kanker’, wat overigens ook in Mocro Maffia het geval was. En daar lijken sommige kijkers niet echt van gediend te zijn. Uit de reacties is op te maken dat het gescheld met kanker te veel overheerst en storend is voor het verhaal.



De serie #sleepers begint goed, alleen er word continu met het k woord gescholden. Dat maakt de serie gelijk minder leuk. Lekker het k woord normaliseren terwijl het niet normaal is om hier mee te schelden. Een enorm gemiste kans! — Muzje (@muzje20) December 8, 2022



Begonnen aan #sleepers echt zeer goed, alleen jammer dat het woordje "kanker" te veel gebruikt word…#vreselijkeziekte — Ester Pleijster (@ester_west) December 8, 2022



#sleepers leuke serie, maar als er een 2e seizoen komt haal alsjeblieft het k-woord uit het script. — Björn 🏳️‍🌈 (@Bjornie1993) December 8, 2022



Het is ‘mooi’ geweest… het zal er wel bij horen voor de ‘sfeer’ maar kanker als scheldwoord gebruiken trek ik niet meer… #sleepers — Patrick Craenmehr (@pcraenmehr) December 8, 2022

Ook klinken er verwijzingen naar De Beste Zangers KiKa, dat bij de publieke omroep werd uitgezonden. Daar keken maar liefst 1.290.000 kijkers naar de duetten van bekende zangers om geld in te zamelen voor de stichting KiKa. De donatie-site gelinkt aan het programma lag zelfs even plat.



Voor iedereen die nu naar #sleepers kijkt, misschien even zappen naar #bestezangersKika. Verschrikkelijk contrast, vloeken met kanker terwijl ontzettend veel mensen hun kinderen verliezen kanker. — Van der Linden (@EstherSteeg) December 8, 2022



Tjonge ik stop, wat een taal in de serie sleepers. En dan op npo 1. De strijd tegen kinderkanker. Ga je schamen rtl 4 #sleepers — nel vd maagdenberg (@nvdmaagdenberg) December 8, 2022

Waarom schelden met kanker?

Het mocht van het kritische Sleepers-kijkerspubliek wel wat minder met het gescheld, al klinken er ook lovende reacties over de serie. En begrijpen sommigen ook dat dit taalgebruik nu eenmaal gebruikt wordt in bepaalde lagen van de samenleving.

Overigens reageerde Robert de Hoog eerder op het harde taalgebruik in de serie Mocro Maffia. Waarin hij de rol van Tatta verkondigde en ook regelmatig het woord ‘kanker’ liet vallen. Het script, en het daarbij behorende taalgebruik, was bedoeld om te laten zien hoe het er werkelijk aan toe gaat. Daarbij wordt het woord ‘kanker’ vanuit straattaal nog regelmatig als stopwoordje gebruikt. „Het is een keuze die we hebben gemaakt voor de serie, om een realistisch verhaal neer te zetten. Ik wil iedereen echt heel graag duidelijk maken dat het niet normaal is om te schelden met het woord ‘kanker’”, sprak hij destijds daarover.



. #Sleepers gewoon uitgezet door de ziekte als scheldwoord. Niet te doen, man: elke twee zinnen?! Zal vast bij het ‘vakjargon’ horen, maar zie nou eens maatschappelijke uitdaging in een funky alternatief! Toch gaaf als iedereen straks joúw nieuwe scheldwoord roept?! #creativity — Kasper van Kooten (@KaspervanKooten) December 8, 2022



Geweldige serie … en ja veel scheldwoorden maar ze zeggen nu eenmaal geen potverdriedubbeltjes #sleepers — greetsz (@groensss) December 8, 2022



Mijn moeder is overleden aan kanker, twee ooms, mijn opa, één van m'n beste vrienden… Waarom kan het mij niet boeien of iemand 'kanker' zegt in een serie of in het dagelijkse leven terwijl anderen er helemaal van over de flip gaan?🤷‍♂️ Tering, tyfus, etc is niet erg?#sleepers — Guido (@envirosec) December 8, 2022

Je kijkt alle aflevering van Sleepers via Videoland.