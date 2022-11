Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeldzame olifantentweeling geboren in Amerikaanse dierentuin: ‘Een wonder’

Bijzonder geboortenieuws uit een dierentuin in de Verenigde Staten: in de Rosamond Gifford Zoo in de Amerikaanse stad Syracuse is een olifantentweeling geboren. En dat komt bijna nooit voor. Bij minder dan 1 procent van de geboortes bij olifanten komt het voor dat het om een tweeling gaat.

De Rosamond Gifford Zoo noemt de geboorte van de tweeling ‘historisch’. „Het is een ongelooflijke prestatie voor de dierentuin, maar ook voor de bescherming van de Aziatische olifanten wereldwijd.” Tweelingen onder olifanten zijn niet alleen heel zeldzaam, het gaat ook bijna nooit goed. Vaak sterft één van de twee kalfjes bij de geboorte, maar in dit geval lijken beide olifantjes gezond.

De Aziatische olifantentweeling werd al op 24 oktober geboren, maar de dierentuin heeft het bijzondere nieuws nu pas naar buiten gebracht. De verzorgers wilden eerste afwachten hoe het de olifanten zou vergaan.



We’ve made history! When we first announced the pregnancy of Asian elephant Mali, we assumed our herd of six Asian elephants would become seven. Well, we not only welcomed the seventh member of our Asian elephant herd – but our eighth. Mali had twins! https://t.co/aDNUdJP2DT pic.twitter.com/v5X5MlPvZq — Rosamond Gifford Zoo (@SyracuseZoo) November 10, 2022

Nooit eerder voorgekomen in Amerika

Volgens de dierentuin is het in Amerika nog nooit voorgekomen dat een olifantentweeling blijft leven na de geboorte. „Succesvolle geboortes van olifantentweelingen zijn tot nu toe alleen voorgekomen in Azië en Afrika, maar nog nooit ergens anders ter wereld.” De dierentuin omschrijft de geboorte dan ook als ‘een wonder’.

De verzorgers van de dierentuin waren overigens niet op de hoogte dat moederolifant Mali zwanger was van een tweeling. „Vanwege de onwaarschijnlijkheid en de complexiteit van echo’s bij olifanten, waren we niet op de hoogte van de aanwezigheid van de tweeling”, laat de dierentuin weten.

Pasgeboren olifanten maken het goed

Het eerste kalfje werd rond 02.00 uur ‘s nachts geboren, met een gewicht van bijna 100 kilo. Het tweede kalfje kwam zo’n tien uur later ter wereld en woog ruim 107 kilo. Wel was het tweede kalfje aanzienlijk zwakker dan zijn broertje, maar beide olifantjes maken het nu goed. Wel worden ze nog 24 uur per dag in de gaten gehouden door hun verzorgers.



