Deel van appartementencomplex in Amsterdam ingestort door grote brand

Door een grote brand is een deel van een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West vandaag ingestort. Alle bewoners zijn geëvacueerd en niemand raakte gewond. Wel moesten er zes mensen ter plaatse worden nagekeken door het ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Mogelijk is de brand aangestoken. Eén persoon is door de politie aangehouden.

De brand in het appartementencomplex brak rond 08.30 uur uit, maar pas rond 13.30 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. „Er is een zogenoemde stoplijn gecreëerd, op die manier willen we de brand beperkt houden”, legt de woordvoerder uit. Bij de brand komt enorm veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden dan ook om alle ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.



Tientallen bewoners kijken vanachter rood-witte afzetlinten toe, sommigen zijn nog in pyjama en op badslippers. Ook zijn er een paar bewoners die hun huisdieren in mandjes bij zich hebben. Volgens een woordvoerder van de brandweer worden ongeveer 120 mensen opgevangen in een sporthal in de buurt. Ze worden daarheen gebracht met bussen.

Brand mogelijk aangestoken

De politie houdt rekening met brandstichting. Eén persoon is meegenomen voor verhoor. „Dat deze persoon is meegenomen, betekent niet dat hij of zij brand heeft gesticht en dat deze persoon is aangehouden. Er wordt alleen onderzoek gedaan.” Volgens de brandweer gingen er ‘meerdere verhalen’ rond bij het appartementencomplex dat de persoon iets met de brand te maken zou hebben. Ook zou de situatie die de politie zondagochtend aantrof erop wijzen dat er mogelijk brandstichting in het spel is. „Maar dit is allemaal nog onduidelijk en wordt nog onderzocht.”



Het appartementencomplex staat aan de Voetbalstraat in Slotervaart. Het gaat om het Startblok Riekerhaven, een woonproject bedoeld voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen en jongeren uit Nederland. Het complex bestaat uit ongeveer vijfhonderd containerwoningen. De brand begon in een woning op de tweede verdieping en sloeg daarna over op andere woningen.

Een woordvoerder van Startblok Riekerhaven laat weten dat „alles op alles wordt gezet om de bewoners te spreken en ze verder te helpen”.



