Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom Nederlanders de langste mensen van de wereld zijn

We kunnen er niet omheen: wij Nederlanders zijn lange mensen. Wist jij dat we in de afgelopen 200 jaar 20 centimeter zijn gegroeid ten opzichte van onze voorouders? Een flinke groeispurt, aangezien de gemiddelde volwassene ‘slechts’ vijf procent groter is dan hun voorouders 100 jaar geleden. Hoe zit dat precies?

In een video van het Britse BBC legt professor Eirini Marouli van het William Harvey Research Institute uit waarom wij zulke lange mensen zijn. Volgens Marouli, die onderzoek doet naar genetica, bioinformatica en kunstmatige intelligentie, is de groei te danken aan betere gezondheids- en voedingsnormen.

„De afgelopen twee eeuwen groeien mensen in een recordtempo. Dit is wereldwijd het geval. Mannen zijn nu gemiddeld ongeveer 160 tot 170 centimeter lang en vrouwen tussen de 150 tot 160 centimeter”, vertelt de professor in de video op BBC.

Dit is waarom Nederlanders de langste mensen van de wereld zijn

„De Nederlandse groei is een goed voorbeeld van menselijke evolutie in actie. Vroeger hadden vrouwen met een gemiddelde lengte een hogere kans om zwanger te worden in vergelijking met zowel kortere als langere vrouwen. Lange mannen scoorden hoger in vruchtbaarheid dan kortere mannen. Op dit moment zijn Letse vrouwen en Nederlandse mannen de langste individuen op aarde.”

De reden dat Nederlanders zo groot zijn in vergelijking met andere nationaliteiten, valt volgens Marouli te wijten aan verschillende oorzaken. „De verschillen in lengte zijn te zien in de genen. Die verschillen ook weer per populatie. Maar ook andere omgevingen, leefstijlverbeteringen en de sociaaleconomische status zijn van invloed. Eigenlijk is het een combinatie van alles.”

‘Het kan zijn dat we de limiet hebben bereikt’

Of de volgende generatie Nederlanders nóg groter wordt, is de vraag. „Het kan zijn dat we de limiet al hebben bereikt, maar dat weten we niet. Alleen de tijd kan het leren. Dat moeten we dus afwachten.” Volgens een studie van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) worden we juist weer kleiner. Vrouwen geboren in 2001 zijn gemiddeld 1,4 centimeter korter dan de generatie uit 1980. Voor mannen is dat verschil 1 centimeter.

Ondanks de kleine krimp zijn we nog steeds het langste volk ter wereld. In 2020 was ruim een op de vijf jonge mannen minstens 190 centimeter lang en 7 procent was langer dan 195 centimeter. Onder vrouwen haalde bijna een op de tien die in 1980 werd geboren minstens 180 centimeter. Dit aantal loopt voor de jongste generatie vrouwen wel weer wat terug.