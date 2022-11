Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Snackbar van Kim (18), Lyan (20) en Marieke (20) sneuvelt door energiecrisis: ‘Heel jammer’

De energiecrisis heeft de snackbar van de zussen Kim (18) en Lyan Miedema (20) en hun compagnon Marieke Schevel (20) in Tytsjerk toch echt de kop gekost. Op 1 oktober lieten ze hun klanten al weten dat de huur van dorpshuis Yn ’e Mande zo sterk omhoog ging, dat ze geen andere optie hadden dan de stekker uit de frituur te trekken.

In de Leeuwarder Courant van 8 oktober vertelde voorzitter Ineke Kalteren dat het dorpshuis het maandbedrag van de energierekening zag stijgen van 1247 euro naar 3000 euro. Een huurverhoging was daarom onvermijdelijk, hoe pijnlijk ook.

‘Helemaal uitverkocht’

De huur ging omhoog van 30 euro per weekeinde naar 150 euro, vertelt Kim Miedema, maar dat kon voor de drie jonge ondernemers niet uit. „We hebben nog steeds aangeboden om de helft te betalen.’’ Dat bleek niet voldoende. Wel was er aanvankelijk nog hoop dat de gemeente Tytsjerksteradiel voor een oplossing kon zorgen, want het college kwam naar Tytsjerk om over de situatie te praten.

Het mocht echter niet baten en afgelopen weekeinde was de snackbaronderneming van de drie Tytsjerkster dames voor het laatst open. Het was een leuke afsluiting, vertelt Kim Miedema. „Het was erg druk en de snackbar was helemaal uitverkocht.’’

Naar Lapland

Dat hun snackbar, die ze pas sinds februari hadden, maar zo kort heeft bestaan en gesneuveld is door de energiecrisis, vindt ze natuurlijk „heel jammer’’. Schrale troost is dat ze wisten dat het niet voor altijd zou zijn, want Yn ’e Mande staat een grote vernieuwing te wachten en dat zou het natuurlijke einde van hun bedrijf zijn geweest.

Tot financiële zorgen zal het einde van hun snackbar ook niet leiden, want Kim was al van plan om een paar maanden naar Lapland te gaan en Lyan en Marieke hebben wat extra tijd over voor hun studie. De eigen onderneming was voor alle drie een bijbaan. Ze hadden de snackbar overgenomen van hun voorganger, voor wie ze tot dan toe werkten.

Bij de gemeente Tytsjerksteradiel was wegens een heidag niemand beschikbaar voor een reactie.