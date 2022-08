Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vogelspin neemt de ‘harige’ benen en ontsnapt uit terrarium op kinderdagverblijf

Een loslopende vogelspin in een klaslokaal, dat is nu niet echt een scenario dat je verwacht in Nederland. Maar toch gebeurde het bij een buitenschoolse opvang in Velp. Daar ontsnapte een roodknievogelspin uit zijn verblijf.

Bij opvang de BLOS in het Gelderse Velp stond afgelopen vrijdag een bijzondere demonstratie met exotische dieren op het programma. Een van de dieren was de roodknievogelspin, die veilig in een terrarium zat. Totdat Charlie, zo heet de spin, bedacht dat het tijd was voor een uitstapje zo voor het weekend.

Vogelspin Charlie ontsnapt op kinderdagverblijf

De NOS schrijft over de ontsnapping van het harige beest. Want Charlie zat afgelopen vrijdag nog veilig in zijn verblijf. Maar toen de medewerkers maandag de deuren van de opvang weer openden, was de vogelspin nergens te bekennen. Op dat moment waren er al kinderen van drie en vier jaar oud aanwezig in het lokaal. Charlie daarentegen zat niet op zijn vaste plek. De werknemers bedachten dan ook dat het een goed idee was om de aanwezige kinderen naar een andere ruimte te brengen.

„Dat was wel schrikken voor de medewerker natuurlijk”, zegt een woordvoerder van de kinderopvang. Nadat de spin vermist bleek, schakelden de opvang-medewerkers de hulp in van de eigenaar van Charlie. Die uitlegde dat het dier waarschijnlijk in de buurt van zijn verblijf verstopt zat. En dat bleek het geval. Charlie vertoefde namelijk onder een kastje, dat in de buurt stond van het terrarium.

Was de spin giftig?

Eind goed al goed dus. Charlie is weer terug waar hij hoort te zijn. Hoe het dier uiteindelijk wist te ontsnappen, blijft een raadsel. Wel heeft de opvang besloten dat er de komende tijd geen demonstraties met exotische dieren zijn. En wellicht vroeg je je af: ‘Was die spin niet gevaarlijk?’ Nee, Charlie was niet gevaarlijk of agressief. Hij verlamt zijn prooi met gif, maar voor mensen is dat niet iets om bang voor te zijn. Een beet van de spin is te vergelijken met een bijen- of wespensteek. Niet echt prettig, maar ongevaarlijk voor de mens. Nu we het toch over beten hebben. Kende je deze 10 manieren al om een tekenbeet te voorkomen?