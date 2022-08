Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

18 adembenemende natuurfoto’s precies op het juiste moment

Dat moeder natuur vol met wonderlijk dieren en landschappen zit, dat wisten we best. Maar leg het dierenrijk of bijzondere natuurfenomenen maar eens op het juiste moment vast. De winnaars van een natuurfoto-wedstrijd, kregen het voor elkaar. En dat levert 18 adembenemende plaatjes op.

De Nature TTL Photographer of the Year 2022 is een fotocompetitie voor natuurfotografen van over de hele wereld. Dit jaar stuurden 8.000 fotografen hun werk in om in een van de categorieën er met de winst vandoor te gaan. Deelnemers konden een foto insturen voor de categorieën dierengedrag, verborgen camera, landschappen, kleine wereld, nachtelijke hemel, onderwater, stadsleven, onder de 16 en wildportretten. En we delen graag de winnaars en tweede plekken met je, want door deze foto’s realiseer je je hoe mooi de natuur kan zijn. Mocht je een liefhebber zijn van dieren- en natuurfoto’s, werp dan ook eens een blik op deze meest hilarische wilde dierenfoto’s.

Mooiste 18 natuurfoto’s van 2022

Wild portretten

In de categorie voor portretten uit het wilde dierenrijk won deze foto van een indringende leeuwenkop. Volgens de Poolse fotograaf is de blik van een gigantische leeuw zo imponerend dat hij zelf eventjes vergat dat hij op veilige afstand in een auto zat. De leeuw zat met zijn soortgenoten te genieten van een buffel. Op de tweede plek eindigde deze vos die recht in de lens van de fotograaf kijkt in de bergen van Zwitserland.

Dierengedrag

Deze doorweekte katachtige loopt als een trotse overwinnaar met zijn prooi door het landschap van Tanzania. De jachtfoto op een flamingo won naast de eerste prijs in de categorie ‘dierengedrag’ ook de prijs voor beste foto van de hele competitie. Volgens de jury laat deze foto zien hoe rauw de natuur kan zijn. Op de tweede plaats eindigde de onderstaande foto van de stof proestende olifant, evenals op de vlaktes van Tanzania. De fotograaf spotte het dier vanuit een jeep.

Verborgen Camera

Deze beer trotseerde de sneeuw tijdens de koudste dagen in Canada. De fotograaf legde een heuse ‘ijsbeer’ vast met zijn verborgen camera en daarvoor werd hij bekroond met de eerste prijs. Op de tweede plek eindigde dit sneeuwluipaard in India dat tijdens zijn reis de omgeving observeert.

Onderwater

De winnende fotograaf in de categorie ‘onderwater’ legde dit zeedier vast tijdens het duiken op de Malediven en dat leverde een magisch plaatje op. Op de twee plek eindigde de onderstaande vis die met eitjes in zijn bek op de foto staat. De mannetjes van deze vissoort vangen de eitjes van hun vrouwtje op in hun mond en beschermen zo hun kroost.

Dieren en landschappen laten kracht moeder natuur zien

Nachtelijke hemel

De winnaar van deze categorie is een foto van het hoogste punt in Australië. Het is tegelijkertijd een van de beste plekken om de melkweg te kunnen bewonderen. Op de tweede plek eindigde dit groene fenomeen in IJsland. Want fotografeer maar eens het noorderlicht, een regenboog en de indrukwekkende IJslandse natuur tegelijkertijd.

Kleine wereld

De bovenstaande foto lijkt haast een plaatje uit een sprookje. De fotograaf kreeg het voor elkaar om tijdens de schemering het beestje vast te leggen in Hongarije. Op de tweede plek eindigde deze andere mot in Engeland, bedekt met de pollen van een boterbloem.

Landschappen

De winnaar in de categorie landschappen is er ook eentje die laat zien dat we niet altijd goed met moeder natuur omgaan. In Zuid-Afrika overleefde deze zonnebloem de bergen met afval in het natuurgebied. Op de achtergrond raast ook nog een onweersbui voorbij. En op de tweede plek eindigde dit lava-landschap in IJsland.

Stadsleven

De fotograaf van de bovenstaande foto trof deze haas op een druk punt in het Duitse Kassel. Overdag tref je hier mensenmassa’s, maar ‘s nachts spelen de dieren onder de straatlantaarns. Als tweede eindigde deze scifi-achtige foto in Australië. Het waren de glimwormen die deze tunnel van een oud en verlaten treinstation deden oplichten. De fotografe vertelt dat ze naar deze plek reisde tijdens een storm en een waterval om de tunnel heen kletterde. „Een dag later was de tunnel overstroomd”, aldus de fotografe.

Onder de 16

Zoals de naam van deze categorie al doet vermoeden zijn deze natuurfoto’s geschoten door jonge talenten. De winnares kreeg het voor elkaar deze parkieten midden in hun ruzie vast te leggen. En de onderstaande eend poseerde tijdens een zonsondergang in Polen voor een andere jonge fotograaf.