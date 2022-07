Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over opmerkelijk mondkapje bij baby met ooggaten erin: ‘Gevaarlijk’

Een foto van een baby met een opmerkelijk en veel te groot mondmasker op zijn gezicht in een vliegtuig, maakt online de tongen los. Veel mensen vinden het maar een gevaarlijk idee om met een mondkapje het hele gezicht van een baby te bedekken. Maar anderen – inclusief de maker van de foto – vinden dat soort commentaren overtrokken. „Dit maakte het wachten om uit het vliegtuig te stappen juist een beetje leuker.”

Jandre Opperman maakte afgelopen weekend een foto toen hij op een binnenlandse vlucht zat van Auckland naar Wellington in Nieuw-Zeeland. Op de foto is een klein kind te zien dat een mondkapje draagt. Opmerkelijk is het feit dat het mondkapje het gehele gezicht bedekt en dat er twee kleine uitgesneden ooggaatjes in zitten.

Kritiek op veel te groot mondkapje bij baby

Opperman deelde de foto in eerste instantie op zijn Instagram, maar al snel werd de afbeelding door andere gebruikers opgepakt. Daardoor verspreidde de foto zich snel over het internet. En zoals wel vaker konden daardoor de eerste negatieve reacties niet uitblijven.

Zo stellen sommigen dat het op deze manier dragen van een masker gevaarlijk is. Anderen noemen het een voorbeeld van kindermishandeling. „Als ik dit op een vlucht zou zien, zou ik het masker van haar afdoen”, zegt iemand. „Baby’s hebben lucht nodig om zich te ontwikkelen”, merkt een ander op. „Het is gevaarlijk om hun ademhalingsgaten op deze manier te bedekken.”

Maker foto: ‘Het was juist superlief’

Maar Opperman, die de foto maakte maar het kind zelf niet kent, vindt dat soort reacties veel te overdreven. Hij zegt tegen de New Zealand Herald dat het masker niet strak zat en de moeder zich juist erg om het kind bekommerde. „Het was juist allemaal superlief. De baby was vol vreugde, sprong in het rond en giechelde.”

Ook anderen vinden de negatieve reacties te overdreven. „Blijkbaar is de wereld nog niet klaar voor een SuperBaby”, reageert iemand, doelend op het feit dat het kindje op de foto wel iets wegheeft van een anonieme superheld.

Epidemioloog zet vraagtekens bij werking mondkapje bij baby’s

Overigens blijft de vraag wel bestaan of het masker effectief is om het kind tegen corona te beschermen. „Maskers bieden effectieve bescherming tegen ademhalingsvirussen, maar om goed te werken, moeten ze goed passen”, zegt epidemioloog Amanda Kvalsvig tegen de New Zealand Herald.

En daar lijkt het juist ‘mis’ te gaan bij het mondkapje dat het kindje draagt. Want er kon nu makkelijk lucht langs de zijkanten van het masker stromen. „Gezien de behoefte aan een goede afdichting rond het masker, vraag ik me af of een groter masker effectief is op een klein gezicht”, aldus Kvalsvig.

Overigens is een masker pas verplicht op vluchten in Nieuw-Zeeland vanaf een leeftijd van 12 jaar. Maar waarschijnlijk hoef jij op jouw vliegreis niet eens een mondkapje meer op. Hoe dat zit, lees je hier.