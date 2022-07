Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jackpot van bijna 1,3 miljard dollar gevallen in Amerikaanse loterij

De jackpot van de Mega Millions-loterij in de Verenigde Staten is gevallen. Iemand die voor 2 dollar een lot in Illinois met het lotnummer 13-36-45-57-67 en de ‘megabal’ 14 heeft gekocht, is de gelukkige winnaar van de jackpot van maar liefst 1,28 miljard dollar (zo’n 1,25 miljard euro). Wie het enorme geldbedrag heeft gewonnen is niet bekend.

De jackpot steeg de afgelopen weken tot de bizarre hoogte van ruim een miljard dollar omdat sinds de trekking van 15 april niemand de hoofdprijs won. Sinds 15 april zijn er 29 trekkingen geweest maar het vallen van de jackpot bleef uit. Er was een winkans van 1 op 302.575.350.

Op twee na hoogste jackpot in Amerika ooit

De jackpot van 1,28 miljard dollar is de op twee na hoogste geldprijs in de Amerikaanse geschiedenis. De hoogste jackpot ooit stond op ruim 1,5 miljard dollar.

De gelukkige winnaar mag ervoor kiezen om het geldbedrag verspreid over dertig jaar uit te laten betalen, wat neerkomt op ruim 42 miljoen dollar per jaar, of om het in één uitgekeerd te krijgen. Kiest hij of zij voor die laatste optie, dan wordt de prijs teruggebracht naar 747,2 miljoen dollar. De meeste deelnemers kozen in het verleden voor de laatste optie.

Belasting moet nog betaald worden

De winnaar van de megajackpot krijgt overigens net het hele geldbedrag van ruim een miljard want de belasting moet er nog vanaf. Hoeveel belasting de winnaar precies moet betalen, hangt af van waar in de Verenigde Staten hij of zij precies woont. Naast federale belastingen, betalen Amerikanen ook belasting in hun eigen staat. Hoe hoog dit percentage is, is dus afhankelijk van in welke de winnaar woont.

Naast dat de jackpot viel, waren er nog meer dan 14 miljoen winnende loten verkocht. De prijzen die op deze loten vielen variëren tussen de 4 dollar en 2 miljoen dollar.