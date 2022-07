Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BeReal: de hype van dit moment, maar wat is het?

Wie de hitlijsten van de Google Play Store en Apple Store bekijkt, ziet sinds kort een onbekende naam bovenaan staan. BeReal is zonder twijfel dé hype van dit moment, maar wat is het eigenlijk?

Social media: we zijn er gek op. Waar het veel geprezen wordt, vindt men echter ook veel kritiek. Zo ligt het medium vaak onder vuur vanwege het gebrek aan ‘echtheid’. Nu is er een platform dat daar wat aan wil doen. Maak kennis met BeReal.

BeReal: gewoon jezelf, geen poespas

„Your Friends for Real”, dat is de slogan van het nieuwe social mediaplatform BeReal. De naam zegt dan ook eigenlijk al genoeg: het is een nieuwe manier om je vrienden online nog beter te leren kennen. Geen bewerkte foto’s die op het perfecte moment genomen zijn, maar rauwe beelden die bij iedereen op hetzelfde tijdstip zijn vastgelegd. Het geeft niet alleen een kijkje in het dagelijkse leven, maar laat ook zien waar je vrienden op een bepaald moment van de dag mee bezig zijn.

Je krijgt iedere dag, op een verschillend tijdstip, een melding met een simpele opdracht: maak binnen nu en twee minuten een foto. Deze foto wordt niet alleen genomen met de selfiecamera van je smartphone, maar ook met het camerasysteem aan de achterkant. Zo kunnen je vrienden dus niet alleen zien hoe je er zelf bijloopt, maar ook waar je bent.

Deze foto verschijnt vervolgens in een feed die voor iedereen te zien is. Is het moment daar om een nieuwe foto te nemen? Dan verdwijnen de foto’s van de dag ervoor. Althans, voor je vrienden. Op je eigen profiel is het mogelijk om al je foto’s in een handig overzicht terug te zien. Niet alleen een social mediaplatform, maar dus ook een soort online dagboek.

Geweldig idee, maar hoe werkt het in de praktijk?

Het klinkt als een goed concept, maar is het in de praktijk ook leuk? Je leert je vrienden misschien niet helemaal opnieuw kennen, maar je voelt je wel meer betrokken met elkaar. Een avondje op de bank, leuk etentje of een dag op kantoor: het ligt allemaal vast en geeft een goede indruk van de dag. Al is het niet helemaal koek en ei.

BeReal brengt namelijk wel weer een nieuwe vorm van stress met zich mee. Zodra je de melding krijgt moet je, voor je gevoel, binnen twee minuten handelen. Niet zo erg als je er veel plezier uithaalt, maar niet ideaal voor mensen die er gevoelig voor zijn.

Dat concept is echter ook niet geheel waterdicht. Het idee is tof, maar het tijdslot van twee minuten is slechts een advies. Het is gewoon mogelijk om daarna nog steeds een foto te nemen en te plaatsen. Drie uur na de deadline een foto maken is geen enkel probleem. Je volgers krijgen wel te zien dat de foto te laat genomen is, maar verder zitten daar geen consequenties aan. Wie het platform gebruikt, zal de behoefte voor gemaakte foto’s waarschijnlijk niet zo voelen, maar het is dus wel mogelijk om nog steeds een goed moment uit te kiezen voor een foto.

Zelf proberen? Via deze link installeer je BeReal voor iOS en via deze link voor Android.