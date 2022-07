Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de top 10 beste oorlogsfilms op Netflix (met IMDb-score)

Netflix troeft de meeste concurrenten in ieder geval op één vlak af: de hoeveelheid films die er te streamen zijn. Ons favoriete genre blijft oorlogsfilms. Heldenverhalen, documentaires, vroeger, nu: er zijn zoveel topfilms in het genre.

Maar wat zijn de beste? Alleen al op Netflix kun je er tientallen, al dan niet honderden, vinden. Gelukkig hebben we IMDb nog.

Top 10 beste oorlogsfilms op Netflix

Op basis van IMDb-score hebben we alle oorlogsfilms op Netflix gerangschikt. Het resultaat is de onderstaande top 10. We vatten telkens kort de synopsis voor je samen, vertellen je de IMDb-score en serveren een kersverse trailer.

1. Schindler’s List (1993)

Schindler’s List is een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1993 van grootmeester Steven Spielberg. De film is gebaseerd op het boek Schindler’s Ark van Thomas Keneally, dat op zijn beurt weer gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van de rijke zakenman Oskar Schindler.

De film speelt zich af in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oskar Schindler (gespeeld door Liam Neeson) is een Duitse zakenman die zijn fabriek besluit in te zetten om Joden op te vangen. Uiteindelijk redt hij op die manier meer dan 1100 levens.

Schindler’s List is nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix

IMDb-score: 9.0

2. Saving Private Ryan (1998)

Het is een prestatie van formaat: Steven Spielberg levert ook de tweede plek in dit lijstje van beste oorlogsfilms op Netflix af. Saving Private Ryan toont de Tweede Wereldoorlog op een ongekend realistische en indrukwekkende manier. Captain Miller (gespeeld door Tom Hanks) en zijn mannen moeten achter vijandelijke lijnen een parachutist zien te redden, wiens broers zijn gesneuveld. Het is een onmogelijke missie, die vooral een imponerend stukje filmgeschiedenis aflevert.

Saving Private Ryan is nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix, Prime Video, Videoland, Ziggo

IMDb-score: 8.6

3. Inglourious Basterds (2009)

In 2009 kwam de film Inglourious Basterds van Quentin Tarantino uit. Deze oorlogsfilm speelt zich af in bezet Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal gaat over een groep Joods-Amerikaanse soldaten die een plan bedenken om nazi-leiders te vermoorden. Brad Pitt speelt de rol van Lt. Aldo Raine, die de leiding geeft over de groep, die bekend staan als de Basterds. Ze moeten hun slag zien te slaan tijdens een gepland bioscoopbezoek van de nazi-top.

Inglourious Basterds is nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix, Prime Video, Ziggo

IMDb-score: 8.3

4. Der Untergang (2004)

Waar Inglourious Basterds nog wat meer humor bevat, heeft Netflix met Der Untergang echt een dijk van een dramafilm. Traudl Junge, de laatste secretaresse van Adolf Hitler, vertelt over de laatste dagen van de nazi-dictator in zijn Berlijnse bunker aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De film toont hoe Hitler steeds verder wegzakt in wanhoop en waanzin, terwijl zijn leger aan alle kanten wordt ingesloten door de geallieerden. Spoiler-alert: uiteindelijk kiest Hitler ervoor om zichzelf te doden in plaats van gevangengenomen te worden. Doordat je dat gegeven al kent, is de film eigenlijk des te indrukwekkender. Je ziet de boel op confronterende wijze escaleren.

Der Untergang is nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix, NPO Plus, Videoland

IMDb-score: 8.2

5. Hacksaw Ridge (2016)

Desmond Doss, een Amerikaanse legerdokter uit de Tweede Wereldoorlog, weigert mensen te doden en wordt de eerste man in de Amerikaanse geschiedenis die de eremedaille ontvangt zonder ook maar één kogel te lossen. Toch wist hij tientallen levens te redden tijdens de gruwelijke Slag om Okinawa. Een glansrol voor Andrew ‘Spider-Man‘ Garfield.

Hacksaw Ridge is nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix, Videoland

IMDb-score: 8.1

6. Jeux interdits (1952)

Jeux interdits zegt je hoogstwaarschijnlijk niks, zowel vanwege de taal als het verschijningsjaar (1952). Toch is het met een IMDb-score van 8.0 één van de beste oorlogsfilms op Netflix. Ondanks de ‘leeftijd’ van de film, is Jeux interdits dan ook zeker het checken waard. De film gaat over een jong Frans meisje, Paulette, die wees wordt door een nazi-luchtaanval. Ze raakt bevriend met de zoon van een arme boer, Michel. Samen verwerken ze de gruwelijke gebeurtenissen door en begraafplaats voor dieren te bouwen. Een pittige reminder van de impact die oorlog ook op kinderen heeft.

Jeux interdits is nu te zien op: Netflix

IMDb-score: 8.0

7. The Long Road to War (2018)

De Eerste Wereldoorlog was een conflict dat vele jaren in de making was. De moord op de erfgenaam van de Oostenrijks-Hongaarse troon was slechts het begin van een oorlog die miljoenen mensenlevens zou eisen. In The Long Road to War (2018) wordt de ontstaansgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog uitgelegd door middel van interviews met deskundigen en ooggetuigen. De film geeft een interessant en uniek perspectief op een oorlog die nog steeds invloed heeft op onze wereld vandaag.

The Long Road to War is nu te zien op: Netflix

IMDb-score: 7.9

9. Lakshya (2004)

Lakshya volgt het levensverhaal van Karan Shergill, een doelloze jongeman die zich aansluit bij het leger wanneer zijn vader, een oud-soldaat, hem daartoe aanspoort. In het begin is Karan niet erg gemotiveerd en lijkt hij niet geschikt voor het legerleven. Maar naarmate de film vordert, zien we hoe Karan uitgroeit tot een ware oorlogsheld.

Lakshya is nu te zien op: Netflix

IMDb-score: 7.8

10. Women at War 1914-1918 (2014)

In de documentaire Women at War 1914-1918 worden de verhalen van uitzonderlijke vrouwen die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front hebben gestaan, getoond. De film vertelt hun waargebeurde verhalen. Dat is belangrijk, want slechts zelden krijgen we de geschiedenis van oorlogen mee door de ogen van een vrouw.

Women at War 1914-1918 is nu te zien op: Netflix

IMDb-score: 7.8

Meer oorlogsfilms op Netflix

Zaten er naar je smaak iets te veel documentaires tussen, of heb je de meeste bovenstaande oorlogsfilms al gezien? No worries, dan hebben we hieronder nog de volgende vijf beste oorlogsfilms op Netflix voor je, inclusief IMDb-score. Veel kijkplezier!

11. The Boy in the Striped Pyjamas (2008)

IMDb-score: 7.7

12. Beasts of No Nation (2015)

IMDb-score: 7.7

13. 300 (2006)

IMDb-score: 7.6

14. Fury (2014)

IMDb-score: 7.5

15. The Hurt Locker (2018)

IMDb-score: 7.5