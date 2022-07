Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruim 330.000 dollar ingezameld voor Burger King-medewerker die geen dag miste in 27 jaar tijd

Kevin Ford (54) miste tijdens ruim 27 jaar trouwe dienst bij een Burger King-filiaal in Las Vegas nooit één werkdag. Na de ophef over het schamele cadeau dat hij daarvoor kreeg, begon zijn dochter een inzamelingsactie. De stand: ruim 330.000 dollar.

De fastfoodketen beloonde de loyaliteit van Ford met een cadeautasje met daarin onder andere een bioscoopkaartje, een paar balpennen, een koffiekopje en wat snoep en chocolade. De TikTok-video waarin hij het cadeau accepteert en zijn collega’s bedankt ging vervolgens viraal. Hoewel de hondstrouwe Ford helemaal niets te klagen had over het cadeau en zelfs dankbaar was, ontstond er op sociale media de nodige ophef. Meerdere mensen gaven aan het schandalig te vinden dat hij zo’n mager cadeau krijgt na jaren hard werken.

GoFundMe doorslaand succes

Zijn dochter Sernya zette na het succes van de video een GoFundMe-pagina op om 200 dollar in te zamelen. In de beschrijving van de pagina vertelt ze dat Ford bij Burger King kwam te werken als alleenstaande vader en dat hij vanwege de ziektekostenverzekering bleef, ook nadat hij hertrouwd was. Ze geeft aan dat hij geen geld vraagt of verwacht, maar graag zijn kleinkinderen zou willen bezoeken.

Het doel is inmiddels ruimschoots behaald. Sterker nog: op moment van schrijven is er maar liefst 330.953 dollar ingezameld. Onder de donateurs zat zelfs een heuse celebrity. Acteur en komiek David Spade deed een schenking van 5000 dollar en stuurde een bericht waarin hij Ford succes wenst.

De hereniging met zijn kleinkinderen is inmiddels een feit. NBC’s Today, een Amerikaans nieuws- en praatprogramma, vloog hem over naar New York om hem live op televisie met zijn kleinkinderen te herenigen.

Ford blijft bij Burger King werken

Het astronomische bedrag ten spijt, heeft Ford nog steeds geen plannen om een vrije dag op te nemen of om met pensioen te gaan. Dit liet hij aan Fox11 Los Angeles weten. „Je weet het nooit, het is van dag tot dag, maar ik heb nog aan niets anders gedacht om met dat geld te doen, behalve om een tijdje mijn kleinkinderen te bezoeken en misschien wat op te zetten voor hun studie, maar zelfs daar denk ik niet aan. Ik ben gewoon aan het werk.”