Echt waar: Duitser komt via de Rijn van Zwitserland naar Nederland zwemmen

Heb je regelmatig de gedachte ‘even een lekker eindje te gaan zwemmen’? Leer dan de Duitse Joseph kennen. Deze man is bezig aan een serieus ‘eindje’. Hij zwemt momenteel vanuit Zwitserland in de Rijn op weg naar… Hoek van Holland. Een zwemtocht die wegens de waterkwaliteit overigens niet geheel zonder risico is.

De zwemgek (met alle respect natuurlijk)? Duitser Joseph Hess (34) gaat in 25 dagen van Zwitserland naar Hoek van Holland zwemmen. Hij wil in een recordtijd van de bron van de Rijn (Tomameer) naar de monding van de Rijn (Noordzee) ‘borstcrawlen’. Hij vraagt daarbij aandacht voor de waterkwaliteit van de Rijn. De Rijn is echter geen zwemwater en het is er levensgevaarlijk. Is Hess uniek? Nee, dat niet (zie kader). Maar opzienbarend blijft zo’n sportonderneming toch altijd weer.

Maarten van der Weijden

Herinneren we ons Maarten van der Weijden bijvoorbeeld nog? Hij voltooide in de zomer van 2019 al zwemmend de Elfstedentocht, na een eerdere mislukte poging. Zijn ook al bizarre tocht was 200 kilometer lang. Joseph Hess ligt, als hij de finish in Hoek van Holland haalt, meer dan 1200 kilometer in het water van de Rijn.

Zwemmen in de genoemde Rijn levert gezondheidsrisico’s op. Dat meldt Gerard Stroomberg van RIWA-Rijn, een instantie die net als zwemheld Hess aandacht vraag voor de waterkwaliteit van de Rijn. Stroomberg: „Er zitten vele bacteriën in die via rioolwaterzuiveringsinstallaties of via vogelpoep in de rivier terechtkomen. De Rijn is niet meer zo vies dat je er niet meer in kunt zwemmen, maar slim is het niet. Hess was pas net onderweg vanuit Zwitserland, toen hij na drie dagen een darminfectie opliep. Dat is niet verrassend. Verder maakt de drukke scheepvaart dat zwemmen in de Rijn levensgevaarlijk is. Vooral bij lage waterstanden, wanneer er minder ruimte is op de rivier. Dan is het er niet veilig voor een zwemmer. Het is daarom onverstandig om daar te zwemmen. ”

Joseph Hess is inmiddels bijna een week onderweg en het gaat nog altijd goed. Hier gaat ie:



Zwemmen in de rijn eindigt op 4 juli

Riwa-Rijn vindt het overigens „heel goed dat Hess een onderzoek doet naar de waterkwaliteit van de Rijn”. Stroomberg: „Dit soort onderzoek helpt de vervuilingsbronnen in de rivier sneller te vinden. Dichter bij een lozingspunt zijn concentraties bijvoorbeeld het hoogst en heb je de meeste kans om nieuwe verontreinigingen vroegtijdig op te sporen. Wel is het belangrijk dat Hess lozingspunten van grote chemische industrieën vermijdt. We worden nog wel eens onaangenaam verrast door onbedoelde of onopgemerkte lozingen.”

Hess is op 11 juni met zijn zwemtocht begonnen in Zwitserland. Op 30 juni bereikt hij Nederland, en – bij succes – eindigt op 4 juli zijn tocht in de Noordzee.



🏊‍♀️ Hess niet de eerste 'Rijn-bedwinger' Joseph Hess is niet de eerste zwemmer die de Rijn vanaf het beginpunt tot en met de Noordzee bedwingt. Hij wel echter wel een snelheidsrecord vestigen. Onder meer Ernst Bromeis ging Hess voor. In 2012 zonder succes (opgegeven), maar 2014 werd een bijzonder verhaal. Hij kreeg toen hij zijn doel bijna bereikt had, geen toestemming om door de haven van Rotterdam te zwemmen. Bromeis ging daarom rennend naar Hoek van Holland en volbracht vanaf daar zijn monstertocht.

Rijn-zwemmer Joseph Hess kun je via zijn Instagram-account volgen.