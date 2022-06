Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René van der Gijp slaat plank over Schiphol volgens kijkers Vandaag Inside finaal mis

Die chaos op Schiphol is toch helemaal niet zo erg? „Er gaan een paar vakanties niet door, maar verder…?” Met die woorden sloeg René van der Gijp gisteravond de plank in Vandaag Inside volgens veel kijkers volledig mis. „Van der Gijp heeft makkelijk praten.”

Het ging in talkshow Vandaag Inside natuurlijk over de chaos, ellenlange wachtrijen en verwachte zomerpuinhoop op Schiphol. Het nieuws van de luchthaven dat veel minder vluchten zullen vertrekken en honderdduizenden reizigers en vakantiegangers worden gedupeerd, was tijdens de uitzending het meest verse nieuws van de avond. Naast het feit dat het SBS6-programma de Gouden Televizier-Ring niet opnieuw kan winnen trouwens en er daarom een door inmiddels tienduizenden mensen ondertekende petitie is gestart.

🛫 Hoe grijpt Schiphol in? Er kunnen veel minder reizigers gebruikmaken van Schiphol deze zomer. De luchthaven legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op. In juli komt dat uit op zo’n 67.500 reizigers en in augustus 72.500. Om dat te bereiken moeten er vluchten worden geschrapt. In juli zijn er volgens Schiphol dagelijks zo’n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Schiphol neemt de stap om „onhanteerbare wachtrijen” te voorkomen. Daardoor zouden veel reizigers hun vlucht missen er konden onveilige situaties voor zowel reizigers als medewerkers ontstaan. Op de luchthaven zijn personeelstekorten, met name bij de beveiliging. Daardoor ontstonden de afgelopen periode ook al rijen tot buiten de vertrekhal. Actuele reisinformatie op onze nationale luchthaven lees je hier.

René van der Gijp maakt zich niet druk om Schiphol

Tafelgast Leonie ter Braak gaf in Vandaag Inside aan Schiphol deze zomer te mijden. De tv-maakster van Kinderen kopen een huis gaat met de auto op vakantie. René van der Gijp greep daarop meteen het woord. Hij is natuurlijk ‘de koning van het relativeren’ met zijn regelmatige „la gaan joh, lekker laten gaan”. Ook nu, als het om de chaos op Schiphol gaat. Van der Gijp vliegt deze zomer vanaf Eindhoven naar Ibiza, maar zegt: „Schiphol vind ik allemaal niet zo erg hoor, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik bedoel: we kunnen wel heel erg boos zijn, maar iedereen met een vast of los contract… ze hebben daar gewoon veel te veel mensen weggedaan. Tijdens corona, dat is toch niet zo raar? Al die vliegtuigen stonden stil. Waarom zou je toen 2800 man hebben rondlopen daar op Schiphol? Da’s toch onzin? Daar hebben ze er heel veel van weggedaan en die kan je nu niet meer terugkrijgen.”



„Stel je voor dat mijn tweede vakantie eraan gaat”, ging René van der Gijp verder, „dat zou ik niet zo heel erg vinden. Ik denk dat het overmacht is voor die mensen.” Volgens ‘Gijp’ kan Schiphol-topman Dick Benschop – die in chaostijden op Schiphol nog weleens ontbreekt – er niets aan doen. Voor mensen die zich één vakantie kunnen permitteren vindt de vast Vandaag Inside-gast ‘het heus wel erg’. Maar ook: „Er is geen Boeing 747 bij Overschie naar beneden gekomen hè? Er gaan straks een paar vakanties niet door.”

Veel reacties op ‘gaan een paar vakanties niet door’

De in Vandaag Inside debuterende luchtvaartverslaggever Doron Sajet van NH Nieuws sputterde René van der Gijp nog tegen, vooral over Dick Benschop. Maar vooral de kijkers waren verbaasd tot woedend over de vakantiewoorden.

„Ben een grote fan van Gijp, maar hier slaat hij de plank volledig mis”, twittert ene Hans. „Andere mensen sparen voor hun vakantie, daar leeft men naartoe. Hebben het ook nodig na een heel jaar hard werken (40 uur per week ipv 1 uur per dag). Leek wel een minister, totaal geen binding met anderen.” Hieronder lees je nog een kort overzicht van reacties over ‘Gijp’ en Schiphol:



Wat een kut verhaal Gijp! Gewoon een schande dat hele Schiphol. Dit had je moeten zien aankomen. Wegwezen Benschop! #schipholchaos #Schiphol — Mike Gerritsen (@MikeGerritsen9) June 16, 2022



Die Gijp heeft makkelijk praten, met zijn; ga je vakantie niet door, jammer dan.

Meneer verdient een paar ton per jaar waar andere mensen moeten sparen om het geld voor een reis bij elkaar te krijgen.

Wat een idioot die Gijp. — arie ouwens 🏖🛫🥃💃 (@arieouwens) June 16, 2022



Van der Gijp hou je bek #vandaaginside — Bjorn (@BvR1908) June 16, 2022



#vandaaginside Gijp lult 100% uit zn nek! — wortelwinter (@wortelwinter) June 16, 2022



Wat een dieptepunt weer bij #vandaaginside. De totale debiliteit van Van der Gijp. #zapzapzap — MarianaJanssen (@MarianaJansse11) June 16, 2022



Hey Gijp, Benschop hij is President CEO van Schiphol. Onder zijn verantwoordelijkheid kunnen hardwerkende families niet met vakantie. #vandaaginside — Ad (@Ad05064452) June 16, 2022



#vandaaginside wat zit die vd Gijp nu dom te kletsen over Schiphol, Benschop heeft gewoon gefaald — Frans Visscher (@visschef) June 16, 2022

Overigens heeft René van der Gijp geen social media. De reacties zullen hem grotendeels ontgaan. Zijn eigen reactie kunnen we natuurlijk wel raden: „La gaan.”