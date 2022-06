Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongelooflijk: Chinese kleuters voeren snelle gym-routine perfect uit

Liedjes zingen in de kring, een paar nieuwe woorden tijdens het voorlezen, tikkertje op het schoolplein en vooruit, een veterstrikdiploma. Dan heb je de meeste activiteiten van kinderen op de Nederlandse kleuterschool wel een beetje gehad. Maar kleuters in China? Die leren heel andere dingen, zo laat dit filmpje van een Chinese gymles voor kleuters zien.

Synchroon dansen, synchroon stuiteren, deze kinderen zijn volledig op elkaar afgestemd.

Chinese gymles voor kleuters

Erik Solheim is een Noorse diplomaat en president van Green Belt and Road Institute, een organisatie die zich inzet voor de economische ontwikkeling van China. Aangezien meneer Solheim veel reist en bijna alle landen van de wereld heeft gezien, zou je denken dat hij niet meer snel onder de indruk is. Toch weet een kleuterklas in China hem omver te blazen.

Dat komt omdat de twaalf kleuters in dit filmpje een wel heel bijzondere routine uitvoeren. Tijdens hun gymles – of is het een basketballes? – voeren de kinderen met een perfecte timing en precisie een choreografie uit. De moeilijkheid zit ‘m niet alleen in het tijdgevoel, maar ook in het feit dat ze met een basketbal blijven stuiteren.



Het is niet de eerste keer dat er beelden van een Chinese gymles voor kleuters viral gaan. Twee jaar geleden postte de South China Morning Post een vergelijkbaar filmpje. Dat filmpje is inmiddels bijna 40 miljoen bekeken. In dit soort Chinese gymles voor kleuters draait het om coördinatie, gelijkwaardigheid en teambuilding.

En dan zitten deze kinderen nog niet eens op de basisschool. In China zijn leerlingen tussen de 6 en 15 jaar leerplichtig. Leerlingen gaan op 6-jarige leeftijd voor het eerst naar de basisschool. Het basisonderwijs duurt zes jaar. Daarna gaan de leerlingen naar chūzhōng (初中), de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

