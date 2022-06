Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onwaarschijnlijke tenniswinst jonge Tim van Rijthoven, veegt ‘man van 20 miljoen’ van de baan

Tennisser Tim van Rijthoven heeft het tot deze week onmogelijk geachte gepresteerd. Een man die eigenlijk uit het niets komt – voor de gemiddelde kijker dan – versloeg vanmiddag wereldtopper Danill Medvedev en won het grastoernooi van Rosmalen. En hoe! Hij veegde hem ‘gewoon’ van de baan.

Tim van Rijthoven heeft zo de meest verrassende toernooiwinst in het tennisjaar tot nu toe voor elkaar geslagen. De nummer 205 van de wereld was op het Libéma Open toegelaten op basis van een wildcard (dus uitgenodigd als aardig gebaar voor een Nederlander). Hij was in de finale met 6-4 6-1 te sterk voor de Rus Medvedev. Veel te sterk. De wedstrijd duurde namelijk maar ruim een uur en bij het eerste matchpoint leek het zelfs even 6-4, 6-0 te worden.

Nederlandse sportliefhebbers beleven zo een prachtige sportmiddag. Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen won ruim een uur eerder namelijk ook al de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Medvedev? Morgen de beste ter wereld

Dat Daniil Medvedev een Rus is, betekent dat hij binnenkort door de oorlog in Oekraïne niet aan Wimbledon mag meedoen. De beslissing die de organisatie in Londen nam, gold op het gras van Rosmalen niet. Hij kwam dus graag, die Medvedev. En Tim van Rijthoven stond daarmee in de finale niet tegen de eerste de beste. Wat heet: de mondiale nummer 2 is vanaf morgen zelfs de aanvoerder van de wereldranglijst en daarmee de allerbeste tennisser ter wereld. Maar dat gold vanmiddag door de veegpartij van het Nederlandse talent even niet. Nog twee aansprekende cijfers: Medvedev stond al in vier grand slam-finales en sloeg meer dan 20 miljoen euro prijzengeld bij elkaar.



View this post on Instagram A post shared by Tim van Rijthoven (@timvrijthoven)

Tim van Rijthoven valt vol ongeloof op het gras

Van Rijthoven maakte de finale dus al na een uur en 5 minuten op zijn tweede wedstrijdpunt af met een sterke service. Daarna liet hij zich voor stomverbaasde toeschouwers en onder luid gejuich vol ongeloof op het gras vallen.

De 25-jarige Tim van Rijthoven, die voor deze week nog nooit (!) een wedstrijd op ATP-niveau had gewonnen, is de eerste Nederlandse winnaar in Rosmalen sinds Sjeng Schalken in 2003. Raemon Sluiter was in 2009 de laatste Nederlandse finalist op het Brabantse gras.



De tennissensatie van het jaar: Tim van Rijthoven wint het toernooi van Rosmalen. Hij klopt de aanstaand nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev. pic.twitter.com/WEiZ6jydjd — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 12, 2022

Van Rijthoven baarde deze week opzien door de nummers 1, 2 en 3 van de plaatsingslijst te verslaan, respectievelijk Medvedev, de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Amerikaan Taylor Fritz. De – voor even in ieder geval – nieuwe tennist-ster van Nederland is de opvolger van de Fransman Adrian Mannarino, die in 2019 de laatste editie wist te winnen. In 2020 en 2021 ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie.

Reacties op onvoorstelbare zege

Goeie kop, heeft die Tim van Rijthoven. Frisse blik onder zijn blonde Brabantse kapsel. Vaak een lach op zijn gezegd, ondanks de spanning. Zo’n lach als waarmee voetballer Frenkie de Jong regelmatig ook door het sportleven stapt. Van Rijthoven is zo’n type dat snel in de armen zal worden gesloten. Of al gesloten is. Op naar Wimbledon zullen we maar zeggen. Ook daar ligt namelijk gras. Als hij daar met zijn nieuwe ranking (106, hij stijgt 99 plaatsen) wel mag meedoen natuurlijk…



tim van rijthoven suddenly became the most dangerous name on the wimbledon qualifying list 😭 — ✨ (@tenniscourt_mp3) June 12, 2022

Hieronder lees je een aantal reacties op zijn prachtige zege, ook in het buitenland valt Tim van Rijthoven op.



WOW WOW WOW WOW WOW TIM VAN RIJTHOVEN!! In je eerste ATP toernooi in eigen land onder andere Fritz, Auger-Aliassime en als slagroom op de toch al hele dikke taart Medvedev in de finale verslaan!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Raemon Sluiter (@raemonsluiter) June 12, 2022



Simply… incredible. 25yo Tim Van Rijthoven, a very good junior who never won a *challenger* in his career, completes a fairytale week in Rosmalen beating Daniil Medvedev, new #1 tomorrow, 6-4, 6-1 to win a first ATP title. Had zero ATP wins before this week. Wimbledon WC? pic.twitter.com/STAnal9WNZ — José Morgado (@josemorgado) June 12, 2022



DREAM WEEK 💫 Tim Van Rijthoven wins in just 61 minutes against #2 Daniil Medvedev (6-4 6-1) and wins his first career title in his first ATP tournament since 2016. Starting the weeks as #205, he will wake up tomorrow as the world #106 🏆 pic.twitter.com/nd2NQOcGMd — Mario Boccardi (@marioboc17) June 12, 2022



Great day for #Nederland as Max #Verstappen wins the Azerbaijan Grand Prix and Tim Van #Rijthoven triumphant in S-Hertogenbosch.

Happy for #Holland 💪 — Niyaz Erbil (@NiyazErbil) June 12, 2022



Ik ken Tim van Rijthoven niet. Maar dit zijn wel de mooie dingen van sport. Zo uit het niks twee toppers verslaan en een toernooi winnen. Heerlijk. #Rosmalen #tennis — The Seek (@TheSeek82) June 12, 2022



Tim van Rijthoven… Hoe dan!!! #jongensboek — Sjors Lemmens (@sjorslemmens) June 12, 2022