Dit zijn de 10 duurste steden om in te leven in 2022

ECA International, een internationaal mobiliteitsbedrijf, heeft bekendgemaakt wat wereldwijd de tien duurste steden zijn om in te leven anno 2022.

Wij in Amsterdam en Rotterdam maar denken dat het leven hier zo duur is. En na een weekendje Kopenhagen zijn we helemaal van de rel. Je voelt hem al aankomen, deze steden vallen buiten de top 10.

Hong Kong is de duurste stad om in te leven

Bij de totstandkoming van de lijst is rekening gehouden met verschillende factoren. Denk daarbij aan de gemiddelde prijs van huishoudelijke artikelen, huur, nutsvoorzieningen, openbaar vervoer en de sterkte van de lokale valuta. Het is belangrijk op te merken dat de ECA-index zich vooral richt op de kosten van levensonderhoud van expats en buitenlandse werknemers. Ideaal voor jou als Nederlander dus, mocht je nog eens overwegen om in het buitenland te willen werken.

In dat geval kun je, als je een vrije keuze hebt, het beste maar niet naar Hong Kong gaan. Dat is van alle steden op aarde in 2022 de duurste stad om in te leven. Al voor het vierde jaar op rij, overigens. In de top 10 staan sowieso veel Aziatische steden. Naast Hong Kong vind je Tokyo, Shanghai, Guangzhou en Seoul took terug in de lijst.

Top 10 duurste steden om in te leven in 2022

Ook Europese steden zijn rijkelijk vertegenwoordigd in de tien duurste steden om in te leven. Genève, Londen en Zurich zijn wat dat betreft niet de beste plekken voor expats met een gemiddeld salaris. Andere Europese steden zijn juist goedkoper geworden. Zo zijn Paris, Rome, Brussel en Madrid in 2022 voor het eerst in lange tijd buiten de top 30 gevallen. New York en Tel Aviv maken de top 10 compleet.

De lijst van duurst naar steeds iets minder duur:

1. Hong Kong

2. New York

3. Genève

4. Londen

5. Tokio

6. Tel Aviv

7. Zurich

8. Shanghai

9. Guangzhou

10. Seoul

