Dollemansrit lachgasgebruikster leidt tot spectaculaire achtervolging politie

De politie Utrecht Noord deelde gisteren beelden van een spectaculaire achtervolging. Een agent betrapte een lachgasgebruikster achter het stuur en ging achter haar aan. Maar de dollemansrit kreeg een bijzondere, en zelfs gevaarlijke, wending.

De politie belandt wel vaker in heldhaftige achtervolgingen, maar soms is het best indrukwekkend om daar de beelden van te bekijken. De afdeling in Utrecht Noord deelde beelden van zo’n dollemansrit op 23 maart.

Dollemansrit van lachgasgebruikster en achtervolging politie

Na een melding van overlast gaat een agent een kijkje nemen. De dame achter het stuur zou namelijk lachgas gebruiken op een parkeerplaats in Overvecht in Utrecht. Maar het gebruik van lachgas is in Overvecht verboden. De bestuurder krijgt in de gaten dat een agent haar op de hielen zit en kiest voor het hazenpad. De politieman laat het er niet bij zitten, volgt haar en roept versterking op. Mevrouw lachgas heeft daar alleen duidelijk geen zin in.

De beelden laten de bizarre achtervolging zien, die kantje boord goed afloopt. Op hun Instagram-account schrijft de politie dat „het een wonder is dat er geen slachtoffers gevallen zijn bij deze bizarre dollemansrit”. Overigens bleef de vrouw tijdens de achtervolging gewoon lachgas gebruiken. „Lachgas maakt meer kapot dan je lief is”, schrijft de politie.

Spectaculaire beelden

Op de beelden is te zien dat de vrouw stevig het gas intrapt als de agent achter haar aanrijdt. Zelfs al hij een stopteken geeft. Integendeel: de dame in kwestie scheurt over de Utrechtse wegen en rijdt vol op een andere auto in. Maar daarmee is de helse rit nog niet voorbij. Ze kiest voor een snelle manoeuvre door de berm en keert haastig om. Daarna rijdt ze tegen het verkeer in, opnieuw ervandoor. De spookrijder wordt achtervolgd met loeiende sirenes. Ze scheurt in alle richtingen over wegen, pakt een fietspad, rijdt zelfs met een lekke band door rode lichten en steekt drukke wegen over. Uiteindelijk weten de agenten haar klem te rijden en aan te houden.

De agenten sluiten hun bericht af met een oproep voor een betere politie-cao. „Belangrijk is dat we als politie zichtbaar zijn op straat en dit soort zaken aan kunnen blijven pakken. Het lijkt erop dat het kabinet en de kersverse minister van justitie en veiligheid dit allemaal wel mee vind vallen, want zij laten ons al ruim 4 maanden in de kou staan zonder politie-cao”, staat onder het bericht.