Luxemburgse premier levert mastertitel in na plagiaataffaire

Hij pleegde 96 procent plagiaat op zijn scriptie, en is daarmee zijn mastertitel kwijt. Het overkwam de Luxemburgse premier Xavier Bettel. Hij schreef zijn scriptie 22 jaar geleden, maar had deze bijna helemaal overgenomen.

Xavier Bettel wordt door media inmiddels de ‘copy-paste premier’ genoemd. Zelf ontkent hij de fraude, maar hij zegt wel „dat het anders had gekund, of eigenlijk had gemoeten”.

Plagiaat is ‘te groot’

De universiteit waar hij gestudeerd heeft, Lotharingen in het Franse Nancy, heeft na een thesis-controle naar buiten gebracht dat hij zijn diploma mag behouden. Mits hij de ontbrekende tekstverwijzingen zo snel mogelijk aan zou leveren. Maar volgens Nicolas Sauger, politicoloog bij de hogeschool Sciences Po in Parijs, is het plagiaat „te groot om er redelijk over te zijn”.

Xavier Bettel heeft besloten om afstand te doen van zijn mastertitel. Dit „om elk verlies van vertrouwen in het academische werk” te voorkomen. Bettel heeft de universiteit dan ook gevraagd om zijn excuses te accepteren omdat hij spijt heeft van de gehele situatie.

Xavier Bettel kopieerde van website Europees Parlement

Volgens Bettel zou de universiteit hebben bevestigd dat de geschreven scriptie „een origineel werk” is. Toch is het werk wat hij heeft aangeleverd, grotendeels overgenomen uit onvermelde bronnen en wist Bettel niet dat dit als plagiaat beschouwd zou worden.

Vorig jaar heeft het Luxemburgse online tijdschrift Reporter naar buiten gebracht dat Bettel 54 van de 56 pagina’s in zijn scriptie, die over hervormingen binnen de Europese verkiezingen ging, geen bron had vermeld terwijl het zonder enige twijfel was overgeschreven. Twintig pagina’s daarvan zijn gekopieerd van de website van het Europees Parlement, ook al bevatten deze een zeer duidelijke en strikte copyrightvermelding.

Hij schreef de scriptie (DEA-werk) in 1999 op 26-jarige leeftijd als onderdeel van de studie rechten en politieke wetenschappen. Tijdens deze periode was hij ook actief in de Luxemburgse politiek als voorzitter van de ‘Jeunesse Démocrate et Liberale du Luxembourg’ (JDL).