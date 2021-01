Ongemakkelijk: Arjen Lubach geconfronteerd met ‘plagiaat’

Arjen Lubach is tijdens Zondag Met Lubach altijd in controle en een gelikte talkshow host. Hij is gevat, schudt zo allerhande grapjes uit z’n mouw en stelt misstanden aan de kaak. Maar als je hem uit zijn vertrouwde omgeving (en nette pak) haalt, is het heel andere koek. Precies dat deed Pepijn Schoneveld en het resultaat is een flink ongemakkelijk interview.

Maar dat ongemakkelijke is nou juist de bedoeling. Schoneveld speelt namelijk een soort typetje, een talkshowhost die net iets té graag een scoop wil scoren. In Praten met Pepijn gaat hij in gesprek met andere bekende Nederlanders. Net als in veel interviews vraagt hij zijn gasten hoe het met ze gaat in ‘deze tijden’. Denk aan een soort mix van Zomergasten en Between two Ferns.

Plagiaat van Lubach

Het typetje van Schoneveld legt zijn interviewkandidaten graag woorden in de mond en dat doet hij ook bij Lubach. Met succes. Schoneveld probeert Lubach bijvoorbeeld te pakken op het feit dat Zondag met Lubach wel heel erg op verschillende Amerikaanse shows lijkt. Ook haalt hij een aantal quotes uit het boek van de talkshowhost, maar verwart deze met Mein Kampf.

Voeg zo’n opdringerige interviewer en Lubach samen en je krijgt een heel ongemakkelijk, maar hilarisch, interview. Zeker het kijken waard. De aflevering heet dan ook ‘Arjen Lubach eindelijk ontmaskerd’. „De Amerikaanse talkshow Ellen lijkt ook heel erg op jouw ‘concept'”, zegt Schoneveld, als voorbeeld van plagiaat. Maar Lubach zelf ziet dat niet: „Dat is heel anders.” En zo gaat het wel een tijdje verder: talkshow op talkshow lijkt op Zondag Met Lubach, en dus is er sprake van plagiaat vindt de interviewer.

Je kunt rekenen op heel wat ongemakkelijke stiltes, maar uiteindelijk wel een vermakelijk gesprek.

Eerder verschenen onder meer de mannen van Rundfunk, André Dongelmans, Shahine El-Hamus en Jennifer Hoffman in Praten met Pepijn.

