Schokgolven van vulkaanuitbarsting bij Tonga tot in Nederland te merken

Gisteravond heeft zich een bijzonder verschijnsel voorgedaan. De schokgolf van de onderzeese vulkaanuitbarsting bij de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan werd waargenomen in Nederland.

Hoewel Tonga zo’n 16.000 kilometer van Nederland verdaan ligt, was de schokgolf die ontstond na de grote vulkaanuitbarsting ook in Nederland te merken. Volgens Weer.nl schoot net voor 20.00 uur de luchtdruk in ons land plotseling omhoog, waarna hij weer een snelle duik naar beneden nam.

Door de krachtige uitbarsting werd een enorme hoeveelheid lucht in één keer verplaatst, zo meldt het weerbureau. „Bij zo’n schokgolf komt het plotseling tot grote schommelingen in de luchtdruk. Mensen voelen er niets van, maar de barometers over heel de wereld vertoonden vandaag flinke schommelingen.”

Uitbarsting tot in de ruimte te zien

De uitbarsting van de vulkaan bij Tonga was zo krachtig dat hij nog tot in de ruimte te zien was. De aspluim vloog maar liefst twintig kilometer de lucht in.



Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

De schokgolf, die er ruim 13 uur overdeed om vanaf Tonga Nederland te bereiken, kwam als eerste aan op de Waddeneilanden. Na twintig minuten bereikte hij ook Zuid-Limburg. De golf verplaatste zich met een snelheid van ruim 1000 kilometer per uur.

Hoewel een schommeling in de luchtdruk vaker voorkomt, bijvoorbeeld door een zware onweersbui, was deze situatie volgens Weer.nl uitzonderlijk. Dit komt omdat het een effect was van een uitbarsting 16.000 kilometer verderop, bijna letterlijk aan de andere kant van de wereld dus. Ongeveer drie kwartier na de aankomst van de schokgolf was de luchtdruk in ons land weer normaal.

Mogelijk zelfs derde schokgolf vanuit Tonga

Maar iets voor 03.00 uur vannacht bereikte ook de tweede schokgolf vanuit Tonga ons land. Hij was dit keer wel minder sterk, waardoor het luchtdrukverschil kleiner was.

Het is volgens het weerbureau zelfs mogelijk dat er voor de derde keer een schokgolf waar te nemen valt in Nederland. „De schokgolven kunnen nog één of twee keer de wereld rondgaan. Daarna zijn ze niet meer krachtig genoeg om ze waar te kunnen nemen.”