Geen vaccinatie? Dan dreigt voor 50.000 medewerkers Belgische zorg ontslag

Geen vaccinatie? Voor ongeveer 50.000 gezondheidsmedewerkers in België dreigt dan ontslag of zes maanden schorsing als ze zich niet voor 1 april laten vaccineren.

Uit de meest recente telling blijkt dat van de iets minder dan 540.000 medewerkers in de gezondheidszorg ruim 490.000 volledig ingeënt zijn. Dat heeft de Belgische Taskforce Vaccinatie vandaag bekendgemaakt.

Verplichte vaccinatie in zorg België dichtbij

„De laatste wettelijke stappen voor de verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers worden momenteel gezet en in principe kunnen we de komende weken landen”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Belgische regering bereikte in november een akkoord over verplichte vaccinatie voor de zorgsector. Sinds 1 januari heeft het zorgpersoneel drie maanden de tijd alsnog een prik te halen. De Belgische Raad van State oordeelde in december dat de verplichte inenting wettelijk en proportioneel is.

Sinds de aankondiging van de verplichting in de zomer van vorig jaar hebben veel gezondheidswerkers zich alsnog laten vaccineren, stelt de Taskforce Vaccinatie. Bij ongeveer 410.00 medewerkers is ook al een booster gezet.

Premier België was keihard over niet-gevaccineerden

Premier Alexander De Croo van België haalde dit najaar tijdens een persconferentie al keihard uit naar mensen die zich tegen Covid-19 kunnen laten vaccineren maar ervoor kiezen geen vaccinatie te nemen. „Niemand heeft het recht vrijwillig andere mensen in gevaar te brengen”, zei hij na afloop van een bijeenkomst van het Overlegcomité over de coronamaatregelen. „Zij zijn er ook verantwoordelijk voor dat een aantal coronaregels niet kan worden versoepeld”, zei De Croo in oktober.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na marathondebat gaf de Kamer het vertrouwen. Ik ben trots op deze ploeg. Vastberaden ook. Met alle positieve krachten in ons land kregen we corona klein. Samen gaan we nu ons land nu sterker, beter en eerlijker te maken. Samen halen we het beste uit ons land. Let’s go! pic.twitter.com/O2La8ltIKb — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 14, 2021

„Dit wordt nu de pandemie van de niet-gevaccineerden”, waarschuwde de Vlaamse liberaal. In de ziekenhuizen lagen volgens hem op dat moment bijna alleen Covid-patiënten die niet zijn gevaccineerd. Het lage vaccinatie-cijfer in Brussel vond de Belgische premier „onaanvaardbaar en onhoudbaar.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakte toen bekend dat er „vrij snel” een vaccinatie-verplichting in de zorg zou komen. Hij verwachtte dat plan binnen afzienbare tijd juridisch rond te hebben. Begin januari was dat dus zover. Een vaccinatieplicht voor de hele bevolking komt er in België niet niet. „Ik zie niet hoe dat praktisch kan worden georganiseerd”, zei Vandenbroucke.

Al is de vaccinatie-regel in België – voor de zorgmedewerkers – streng, bij de bekende viroloog Marc Van Ranst klonk deze week ook hoop. Van Ranst zei: „Er komt een moment dat corona gaat lijken op een griepepidemie. Als we in de buurt komen van zoiets dat we kennen, kunnen we maatregelen af gaan schaffen.”