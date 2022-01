Dit cruiseschip beschikt over een kartbaan van drie verdiepingen

Welkom aan boord van de Norwegian Viva, een cruiseschip met een kartbaan van drie verdiepingen en nog veel meer opties waar je mond van open valt.

Tijdens zowel de pandemie als de klimaatcrisis is een reis op en cruiseschip misschien het allerlaatste waar je aan denkt. Maar er zijn genoeg mensen die hier maling en hebben en zich met zijn allen op een dergelijk schip laten vervoeren om zichzelf vol te vreten en af en toe ergens aan te meren voor de nodige foto’s. En eerlijk is eerlijk, los van je mening over dit type vakantie, cruiseschepen blijven waanzinnige en indrukwekkende bouwwerken.

Norwegian Viva: cruiseschip met kartbaan

Op dit moment wordt de Norwegian Viva gebouwd door Fincantieri, een vooraanstaand Italiaans scheepsbouwbedrijf. Volgens de eerste blauwdrukken biedt het cruiseschip accommodatie aan 3.200 mensen. Voor de bouw is inspiratie gehaald uit de Norwegian Prima, een ander luxe lijnschip uit dezelfde vloot.

Zoals gezegd is het meest opvallende aspect een kartbaan die zich uitstrekt over drie verdiepingen. Maximaal vijftien racers kunnen het hier tegen elkaar opnemen. Op wat voor manier de geluidsoverlast hiervan wordt tegengehouden, lezen we nergens. Maar daar zal ongetwijfeld aan gedacht zijn. Ook leuk ter vermaak: een tien verdiepingen hoge glijbaan, die eindigt in een van de vele zwembaden aan boord.

Villa’s en luxe suites

Luie vakantiegangers met goed gevulde zakken kunnen hun hart ophalen in een van de vele passagiershutten die het cruiseschip rijk is. Maar wie liever niet tussen het plebs zit, boekt een plek in de zogeheten Haven by Norwegian. Dit is een exclusief gedeelte van de Haven by Norwegian, die bestaat 107 villa’s en luxe suites met onder meer een privé-bubbelbad op het balkon. Dit gedeelte heeft een eigen restaurant, zwembad, zonnedek en meer. Op verzoek zijn hier ook 24/7 conciërgediensten beschikbaar.

Verder beschikt de Norwegian Viva over alles wat je van een dergelijk gevaarte mag verwachten. Infinity pools, sportruimtes, restaurants, ruimtes om te gokken en ga zo nog maar even door. Een plek op het cruiseschip met kartbaan is al te boeken. De prijzen die vermeld staan, zijn uiteraard nog zonder de vliegtickets naar de betreffende bestemmingen.

