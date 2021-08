Russische baby (1) vier dagen verdwaald in bos en belooft: ‘Nooit meer’

Een Russische baby van 1 jaar heeft op haar leeftijd al een avontuur achter de rug dat geen enkel kind hoopt mee te maken. Ze was verdwaald in een bos in Rusland en werd pas na vier dagen gevonden. Eén ding heeft de jonge meid in elk geval beloofd: ze doet het nóóit meer.

Het 22 maanden oude meisje, Lyuda Kuzina, verdwaalde ergens in de buurt van haar huis in de regio Smolensk, ten westen van Moskou. Dat meldt de BBC. Haar vermissing leidde tot een zoektocht waarbij honderden mensen betrokken waren. Er werd alarm geslagen nadat Lyuda afgelopen dinsdag het zomerhuis van de familie in het Tyomkinsky-gebied verliet. Ze had buiten gespeeld met haar zusje van vier, maar was naar een nabijgelegen bos gelopen toen haar moeder een buurvrouw opzocht en haar zus naar haar moeder ging. Het meisje had geen eten of water bij zich. De zorgen waren groot.



Russian toddler lost in woods for four days promises never to disappear again https://t.co/hXT4E5Jq8L — BBC News (World) (@BBCWorld) August 24, 2021

Vierhonderd vrijwilligers op zoek naar Russische baby

Vierhonderd lokale vrijwilligers en politie begonnen het gebied te doorzoeken om het meisje te vinden. Duikers controleerden nabijgelegen reservoirs, maar vonden niets – totdat, bijna vier dagen na het zoeken, een van de zoekgroepen op 4 kilometer van het huis pauzeerde voor een rustpauze en een geluid hoorde.

„De vrijwilligers vertelden me dat ze de eerste dag niet ver van de plek waren geweest”, zei de moeder. „Pas op de vierde dag, toen ze een ‘piep’ hoorden, vonden ze haar in een paar takken onder een boom.”

Lyuda’s overlevingsverhaal doet denken aan een driejarige jongetje die vijf jaar geleden 72 uur leefde in een Siberisch bos waar wolven en beren leefden. Alleen die jongen, Tserin Dopchut, had een kleine chocoladereep bij zich, terwijl Lyuda helemaal geen eten had.

Het arme meisje werd uiteindelijk gevonden vol met insectenbeten, maar gelukkig bleek ze naar omstandigheden in goede gezondheid. „Ze is vastbesloten dat ze nooit meer bij mama weg zal lopen”, aldus haar moeder Antonina Kuzina tegen de lokale krant Komsomolskaya Pravda. „Hoe lang ze zich die belofte nog zal herinneren, geen idee. Maar ze zegt het tenminste.”