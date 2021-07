Zeker 17 doden en 40 gewonden bij vliegtuigongeluk op Filipijnen

Een militair vliegtuig met aan boord 92 mensen is bij de landing op het vliegveld van het eiland Jolo, op de Filipijnen, gecrasht, meldt het Filipijnse leger. Daarbij zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen en 40 gewond geraakt. Het Filipijnse ministerie van Defensie vreest wordt dat nog meer inzittenden zijn overleden.

Tot nu toe zijn zeker 40 mensen levend uit het brandende toestel, een C-130, gered. Hulpverleners waren al snel ter plaatse. „We bidden dat we meer levens kunnen redden,” vertelt generaal Cirilito Sobejana. Hij zei dat het vliegtuig de landingsbaan miste en neerstortte bij een poging om een doorstart te maken.

Ongeluk met vliegtuig Filipijnen

Een dikke zwarte rookpluim steeg op boven de huizen in de buurt van de crashplaats in de Filipijnen. Op foto’s van lokale media is het wrak van het vliegtuig te zien dat in vlammen is opgegaan.

Vooralsnog gaan de autoriteiten uit van een ongeluk en is er geen bewijs voor aan aanslag. Veel van de passagiers voltooiden onlangs hun militaire basisopleiding en zijn naar het onrustige eiland uitgezonden als onderdeel van een gezamenlijke taskforce die het terrorisme bestrijdt in de regio met een moslimmeerderheid.

Sterke aanwezigheid leger

Het leger is sterk aanwezig in het zuiden van de Filipijnen, waar militante groeperingen actief zijn, waaronder de moslimgroepering Abu Sayyaf die ontvoeringen voor losgeld uitvoert.