Brandweerman Miami haalt overleden dochtertje (7) onder puin vandaan

Een Amerikaanse brandweerman heeft zijn 7-jarige dochtertje onder het puin van het ingestorte flatgebouw in Miami vandaan gehaald. De collega’s van de brandweerman vonden het lichaam van het overleden meisje. De vader wikkelde haar vervolgens in zijn jas en droeg haar bij het puin vandaan, zo meldt CNN.

De vader nam zelf geen deel aan de zoekactie, maar zijn collega’s wel. Toen ze het lichaam van het meisje vonden, riepen ze haar vader erbij. De brandweerman wikkelde het lichaam van zijn dochter in een jas en legde haar samen met een kleine Amerikaanse vlag op de brancard. Het stoffelijk overschot werd vervolgens begeleid door de brandweerman, zijn broer en de andere reddingsmedewerkers. De aanwezige politieagenten en brandweermannen vormden een erehaag.

Zwaar voor reddingswerkers

In een statement hebben de hulpverleners gevraagd om de privacy van de familie en de brandweer te respecteren. De identiteit van het meisje zal op verzoek van haar familie dan ook niet bekendgemaakt worden.

Daniella Levine Cava, de burgemeester van Miami-Dade, heeft laten weten dat het bergen van het lichaam van het meisje erg zwaar is geweest voor de reddingswerkers. “Elke nacht is immens moeilijk voor iedereen, vooral voor de families die getroffen zijn. Maar de afgelopen nacht was op een unieke manier anders. Het was echt anders en moeilijker voor onze reddingswerkers.”

“Deze mannen en vrouwen betalen elke dag een enorme prijs. Het enige dat ik vraag, is dat jullie ze allemaal in jullie gedachten en gebeden houden”, vervolgde de burgemeester.

Inmiddels is het dodental door de instorting van het gebouw opgelopen naar 22. De afgelopen dagen hebben reddingswerkers met regelmaat lichamen onder het puin vandaan gehaald. Verder is in Miami Beach een ander woongebouw met 156 appartementen uit voorzorg ontruimd. Volgens de autoriteiten is daartoe besloten nadat ingenieurs problemen met de betonnen constructie en de bedrading ontdekten.

Zoektocht tijdelijk stilgelegd

De zoektocht in het ingestorte gebouw was donderdag tijdelijk stilgelegd uit vrees dat het overgebleven deel van het 12-verdiepingen tellende pand ook zou instorten. Maar vrijdag werd het werk hervat en vonden reddingswerkers vier slachtoffers. Het aantal vermisten staat nu op 126. Volgens de burgemeester van Miami-Dade, fluctueert het aantal vermisten voortdurend. Bij het opsporen van vermisten ontdekken hulpverleners soms bewoners die eerder niet bekend waren en van wie ze niet weten waar die nu zijn en of ze in het gebouw waren.

Orkaan Elsa is onderweg naar Zuid-Florida en komt waarschijnlijk dinsdag als tropische storm aan land. Reddingswerkers proberen voor die tijd zo ver mogelijk te komen. De kans dat ze overlevenden vinden is klein. Behalve vlak na het instorten van het gebouw vorige week is niemand levend onder het puin gevonden.