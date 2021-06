All inclusive? Stel probeert koelkast, douchekop en tl-balk mee te nemen uit hotel

Een all inclusive-vakantie betekent relaxen, genieten en vooral: weinig moeite doen. Maar soms slaan vakantiegangers een beetje door als het gaat om wat precies bij het ‘inclusieve’ hoort. Dat bleek ook dit weekend, nadat een stel werd aangehouden in het Brabantse Gilze. Het koppel wilde namelijk een koelkast, douchekop en tl-balk meenemen uit het hotel waar ze verbleven. Maar laat dat nou net niet ‘inclusive’ zijn.

Vandaag schrijft de politie Gilze en Rijen op Facebook over het incident. Zij kregen namelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag een verzoek, of ze langs konden gaan bij een hotel aan Klein Zwitserland (plek in Gilze). Daar troffen ze een stel aan dat van plan was allerlei dingen uit hun hotelkamer te stelen. Een beveiliger had ze betrapt.

Stel wilde douchekop en koelkast meenemen uit hotel

„Het ging in dit geval niet om de minste goederen, zij hadden inmiddels een koelkast en kussen in hun auto geladen en in de hotelkamer bleek ook al het een en ander klaar te liggen. Zo was de douchekop en tl-balk al gedemonteerd om eveneens weg te nemen”, schrijft de politie.

Het stel is aangehouden voor diefstal en blijft voorlopig vastzitten. Onder de post verzamelen enkele grappenmakers zich: „Dat klinkt nog eens als een romantisch weekendje weg.” Een ander denkt dat het stel bezig was om „hun uitzet bij elkaar te verzamelen”.