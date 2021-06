Alarmbellen van de coronacrisis kunnen bijna stoppen met rinkelen

Het gaat de goede kant op in ons land met de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Zo goed zelfs, dat er na lange tijd weer een belangrijke grens in zicht komt. Al 270 dagen rinkelen de alarmbellen van de coronacrisis. Dat betekent dat het aantal positieve coronatesten en het aantal ziekenhuisopnames in ons land al die tijd al boven de zogenoemde signaalwaardes zit.

Maar de afgelopen tijd daalt het aantal nieuwe coronagevallen per dag flink. De kans bestaat dat we binnenkort onder de signaalwaardes uitkomen. Zeven besmettingen per 100.000 inwoners is een van de signaalwaardes. Als de besmettingen daar bovenuit komen, gaan de alarmbellen af. Als je dat omrekent naar de gehele bevolking, betekent het dat er ongeveer 1222 mensen per dag positief worden getest. Vandaag kwamen er 1596 nieuwe besmettingen bij. Gisteren waren dat er 2145.

Vandaag liggen er voor het eerst sinds 6 oktober minder dan 1000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Intensive cares behandelen nu 344 coronapatiënten. Dat zijn er zeven minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met vier, naar 654. In totaal gaat het om 998 patiënten.



Effect coronavaccinaties steeds duidelijker ⬇️ Er zijn afgelopen week 20.608 mensen positief getest, 533 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 112 op de IC. Er zijn 66 mensen overleden. Meer info: https://t.co/iYX4XjaKiW pic.twitter.com/3JKPoUW1kI — RIVM (@rivm) June 1, 2021

Signaalwaardes coronacrisis

De signaalwaardes werden een jaar geleden, in juni 2020, vastgesteld. Dat was na de eerste golf en voordat de tweede zou beginnen. Veel besmettingen leiden tot veel ziekenhuisopnames, wat dan weer zorgt voor grote druk op de zorg. Als dat gebeurt, stijgt het aantal sterfgevallen.

Dat wil de overheid uiteraard graag voorkomen, dus werd er een alarm ingesteld. Als de besmettingen en opnames boven die waarde uitkwamen, zijn mogelijk meer maatregelen nodig. En in oktober gebeurde dat ook: toen ging ons land in een gedeeltelijke lockdown. Vanaf december kwam toen de harde lockdown.

Vanaf medio september veel besmettingen

13 september 2020 was de laatste dag dat Nederland onder de signaalwaarde bleef. Daarna bleef het aantal besmettingen snel oplopen, met eind december als hoogtepunt. Toen registreerde het RIVM meerdere dagen na elkaar rond de 10.000 besmettingen. Op 20 december waren het er zelfs 13.000 in één dag. Dat zijn zo’n 75 gevallen op elke 100.000 mensen, ruim boven de signaalwaarde van 7 op de 100.000 dus.

En het aantal positieve testen daalde niet. Zelfs toen alle teststraten in februari dicht gingen vanwege het extreme winterweer, bleef Nederland boven de signaalwaarde. Dat kwam door de binnenkomende uitslagen van de tests van de dagen ervoor.

Eind mei was de laatste piek, met gemiddeld zo’n 43 positieve testen per 100.000 mensen. Maar dankzij de vaccinaties en het warmere weer, nemen de besmettingen de laatste tijd af. Ook liggen er minder mensen in de ziekenhuizen. Zo krijgen artsen en verpleegkundigen ruimte om de reguliere zorg weer op te pakken. Gisteren gingen weer een aantal versoepelingen in, bijvoorbeeld dat terrassen tot 20.00 uur open mogen blijven en dat horeca ook binnen mensen mogen ontvangen.