Rappende psychologe Daisy hit op TikTok, maakt nu kans op The Best Social Awards

De rappende psychologe Daisy Veenstra heeft in no time een nominatie voor The Best Social Awards te pakken. De TikTok-sensatie had op 8 september welgeteld 100 volgers. Een maand daarvoor 7. Nu zijn dat er… meer dan 87.000. Even voorstellen: Daiisz95.

„Vorig jaar rond deze tijd wist ik überhaupt nog niks van TikTok, haha.” Daisy Veenstra (25) uit Groningen moet er zelf hard om lachen. Maar inmiddels is haar account Daiisz95 een leuke en ook serieuze zaak. De geboren Drentse is psycholoog aan Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Maar van haar baan neemt zij binnenkort afscheid. TikTok heeft haar in ruim een half jaar namelijk veel gebracht. Zo gaat ze schrijven met ‘collega-rapper’ Diggy Dex. En trad ze al op met Romain Doedens van Holland’s Got Talent.

Daisy op Tik Tok soms bijna miljoen keer beluisterd

Er is echter meer. Haar posts op Instagram vallen op. Maar vooral alle filmpjes op TikTok. Daiisz95 scoort soms tegen de miljoen views, vooral als zij om jongeren bekommert die het moeilijk hebben in tijden van corona. Zoals deze:

Die jongeren voelen zich persoonlijk aangesproken als zij gebukt gaan onder de coronamaatregelen. Als het gaat om perspectief. En hoe het zal zijn als het ‘land weer opengaat’. Daisy’s raps met de psychologische boodschap duren net geen minuut. Ze leveren haar tal van reacties op. Reacties waarop zij zoveel mogelijk probeert te reageren en zo contact te houden met haar volgers.

Nominatie voor The Best Social Awards

Daisy Veenstra ging zo hard, dat zij nu genomineerd is voor The Best Social Awards. Gisteravond werden de Business-categorieën al bekend. Vanavond worden de Audience Awards – gekozen door het publiek en een jury – uitgereikt. Niet alleen voor TikTokkers. Nee, ook voor politici, beste Instagrammers, 65-plussers, de allerbeste reacties… Je kunt het zo gek niet bedenken (93 genomineerden!). De eeuwige roem ontvangen de sociale helden tijdens een online event. Daisy, of Daiisz95, mag er zelf fysiek niet bij zijn. Vindt ze niet zo erg overigens, want de harde werker gaat standaard om 22.00 uur naar bed. Haar inmiddels drukke leven deelt ze in volgens een strakke planning, met de nodige ruimte voor ontspanning. Haar even bellen over The Best Social Awards? Ja, prima. Maar wel tussen 13.00 en 13.20 uur.

‘Ik had nog nooit gerapt’

„Het is allemaal snel gegaan”, kijkt Daisy Veenstra op haar bijzondere half jaar terug. „Ik had vorig jaar ook nog nooit gerapt. Kun je nagaan, als je bedenkt dat ik er straks zelfs mijn werk van ga maken.” Over dat laatste kan de TikTokker nog niet te veel uitweiden. Maar: „Er komen mooie projecten aan en ik ga dingen voor verschillende opdrachtgevers opzetten. Ik zet een eigen bedrijf op, Happydaisz. Het doel is daarbij altijd positiviteit uitstralen, thema’s bespreekbaar maken en jongeren ondersteunen.” Haar contract bij het UMCG loopt op 1 januari af. „Daarna ga ik verder als coach, maar dan als zzp’er. Gelukkig kan ik veel met mijn vriend samendoen. Hij is goed in de bedrijfskundige kant. Laat mij het creatieve maar doen en dingetjes maken, want het zakelijke ligt me wat minder. Deze maand al kom ik met iets heel gaafs op de markt.” Wat dan? Helaas: geheim. Daisy: „Iets voor jongeren en elke dag…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daisy Veenstra (@daiisz95)

TikTok begon als een experimentje

Daisy stelt dat daarmee een droom uitkomt, terwijl ze die droom eigenlijk nooit had. Wat bracht haar ertoe om op 8 september vorig jaar haar eerste korte rap op TikTok te zetten? „Het was een experimentje. Ik had al wel een paar TikToks geplaatst, maar die gingen allesbehalve viral. Ik was goed met woorden en dacht dat ik rappen kon leren. Eerlijk gezegd deed ik natuurlijk maar wat. Net als iedereen die een random video kan maken. Bij mij ging het echter opeens viral. Waarom? Zeg jij het maar. Mensen vonden het in elk geval leuk en werden er enthousiast van. Ze zeiden ‘wow, wie is dit?’ en ‘wat een fijne boodschap’. Ik rapte toen over de huidige wereld waarin we heel veel doen voor de likes. Zelf zag ik best veel video’s waarbij ik me afvroeg waarom je dat zou liken. En waarom zou je dat online zetten? Als je halfnaakt op TikTok wil staan, doe het vooral als je het leuk vindt. Maar ik vind het nogal een beeld dat je dan neerzet voor jonge tieners. Iemand van 14 kan het gevoel krijgen dat zij ook in bikini dansjes moet gaan doen, omdat je dan cool en hot bent en veel likes krijgt. Daar ging mijn rap over.”

Daisy kwam er zo achter dat zij boodschappen goed kan overbrengen door middel van muziek en rap. De coronacrisis werd een grote bron van inspiratie. „Zo rapte ik over hoe het is om online lessen te volgen. En hoe het voor jongeren sowieso is om in deze coronatijd te leven. Die raps gingen het meest viral. Tieners vonden herkenning en pijn tegelijk. Maar ze zagen dat ze niet de enige waren die lastige dingen meemaakten. Dat zorgde voor verbondenheid.”

Zelfs gepest en meer dan honderd kilo

De Groningse had zoiets in haar eigen tienertijd goed kunnen gebruiken, maar dat was er niet. Ze werd flink gepest en woog 111 kilo (Daisy: „111,1 kilo”). „Ik had wel houvast hoor, maar dan moet je denken aan de liedjes van P!nk. Die gaven me steun en energie. Maar iemand die je echt laat zien hoe iets kan en dat het niet erg is om je emoties te tonen, dat was fijn geweest.”

Al haar clips op TikTok maakt Daisy als de psychologe die ze zelf is. Leidraad daarbij: je mag van jezelf houden en dat is geen arrogantie. Ze probeert daarbij de persoon te zijn die laat zien dat het okay is. „Jongeren nemen het sneller van mij aan dan van hun ouders. Die zijn natuurlijk niet cool.” Ze is in haar werk niet de psycholoog die een zwaar verhaal aanhoort van een persoon die tegenover haar op een bank ligt. „Ik doe meer coaching-gesprekken vanuit de positieve psychologie. Dat vind ik veel fijner. Ik kan wel zware gesprekken voeren, maar die gaan te veel onder mijn huid zitten. Dat weet ik van mezelf. Ik vind het veel leuker om te kijken naar iemands talenten en krachten. Om iemand een goed gevoel te geven. Ik maak liever een 8 van een 6, dan een 6 van een 4.”

Kans op The Best Social Awards?

De 87.000 volgers die zij nu heeft, vindt Daisy onvoorstelbaar. „Als je dat ooit tegen me had gezegd, dan had ik je keihard uitgelachen. Als je me rapper had genoemd ook. Dat gelooft toch niemand?” Maar het is echt waar. Ze staat bij The Best Social Awards in de categorie Beste TikTokker in een mooi rijtje met Gerbalicious, Duncdehunk, Pieter van Leijen, ratt3nvang3r en Driplist. Maakt het Daisy uit of ze wint? „Dat zou een fantastische eer zijn. Maar het is al supergaaf om genomineerd te zijn. Ik sta gewoon bij de zes beste TikTokkers van Nederland! Supervet.” En na de uitreiking? Daisy lacht door de telefoon: „Om 22.00 uur naar bed hè? Sinds ik dat doe heb ik zoveel energie extra. Ritme is zó belangrijk.”

The Best Social Awards kun je vanavond vanaf 19.30 uur online volgen. De livestream vind je hier.