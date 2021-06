NASA en SpaceX sturen baby inktvissen de ruimte in

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA lanceert over minder dan een week een buitenaardse missie voor onder andere baby inktvissen. De diertjes gaan richting het International Space Station (ISS) voor onderzoek.

128 weekdieren komen volgende week samen met duizenden andere minuscule wezens aan met de Falcon 9-raket van Elon Musks SpaceX. De bedoeling is dat met deze onderneming onderzoekers een beter inzicht krijgen in wat een ruimtereis met levende organismen doet. Aangezien de inktvissen een vergelijkbaar immuunsysteem hebben met dat van sterfelijke mensen, kan met dit onderzoek worden gekeken naar hoe ruimtereizen veiliger en toegankelijker kan worden gemaakt.

Ook beerdiertjes op buitenaardse reis

De informatie over dit onderwerp is nog schaars. Jamie Foster is de hoofdonderzoeker van dit experiment en concludeert dat onderzoek naar ruimtereizen essentieel is voor de eventuele commerciële ruimtevaart. „Alle dieren, dus ook mensen, zijn afhankelijk van microben om een gezonde spijsvertering en een vitaal immuunsysteem te behouden”, zo concludeert zij. „En we weten nu nog niet hoe ruimtereizen deze processen beïnvloedt”, vertelt zij aan de BBC.

Naast de inktvissen gaan ook zo’n 5000 beerdiertjes op reis naar de ruimte. Van deze waterbeertjes is bekend dat zij zich goed kunnen houden in moeilijke omstandigheden. Een ruimtereis valt dus zeker in de categorie ‘lastige omstandigheden’. Maar, hierdoor kan dus ook beter en langer worden gekeken naar hoe organismen reageren op buitenaardse krachten en ruimtereizen.

Andere onderzoeken in de ruimte

Tijdens de vlucht naar de ISS neemt de SpaceX-raket nog meer onderzoeken en experimenten mee. Zo gaan onderzoekers kijken naar het gebruik van virtual reality om op afstand robots te kunnen besturen. Daarnaast neemt de Falcon van Elon Musk een paar nieren mee voor onderzoek. Het onderzoek richt zich met name op nierstenen e hoe deze zich anders voordoen in ruimtelijke sferen. Het grootste deel van de onderzoeken zijn opgestart door studenten. Met deze reis krijgen zij dus de kans om ruimtelijk onderzoek te laten doen.